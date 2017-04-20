〈北部〉桃園》預售屋買賣契約抽查 16處全不合格

2017-04-20

〔記者謝武雄／桃園報導〕小心預售屋的契約陷阱！市府於去年十月到十二月，抽查坊間十六個建案預售屋，結果買賣定型化契約全都不合格，多位市議員昨天在地政局工作報告時，要求擴大稽查範圍，保障民眾購屋的權益；地政局長陳錫禎表示，已要求公會加強仲介業者教育訓練，也會擴大稽查範圍。

陳錫禎說，常見的預售屋買賣定型化契約主要缺失，包含「交屋保留款未達房地總價五％」、「違約處罰違反平等互惠，只處罰購屋民眾，未相對處罰賣方」、「開工、取得使用執照、完工期限，沒有明確日期，建商遲延也沒有責任，違反公平原則」、「通知交屋期限不符內政部規定於通知交屋日起三十日後，始需負擔水電費、瓦斯基本費的約定」。

市議員邱素芬、劉茂群表示，市府抽查十六家預售屋買賣定型化契約竟然全部不合格，可見建商的契約違規情況很普遍，造成消費者吃悶虧，民眾購屋是花了畢生辛苦積蓄，市府要硬起來保障消費者權益；市議員王浩宇建議比照台北市，查到建商預售屋買賣契約不合格，立刻公告名單並罰款；市議員楊朝偉認為，查到一家建商的買賣定型化契約不合格，應該擴大檢查該建商在桃園市各地的所有建案。

陳錫禎表示，只要抽查某建案的買賣定型化契約有問題，就全面清查該建商在桃園市的所有建案，另針對舊客戶部分，也會要求建商更換合法的新約。