〈北部〉桃園》公告地價漲近35％ 市府：已減調幅

2017-04-20

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府地政局局長陳錫禎昨天到市議會工作報告，去年桃園市公告地價調幅卅四．五六％，六都排名第三，市議員砲聲隆隆；他無奈地說，中央要求公告地價調幅要比照公告現值，這樣一來，調幅將超過四十％，卅四．五六％的調幅已經考量民眾的感受。

陳錫禎說，市府希望每三年調整一次的公告地價，能夠比照公告現值每年調整，才符合市場實際狀況，目前中央的立場是兩年調整一次，但也有立法委員希望每年調整，兩案仍在討論中。

市議員陳美梅、萬美玲說，去年十一月開徵地價稅，漲幅過高引起民眾怨聲載道；市議員黃傅淑香、黃敬平認為，調整公告地價要考慮民眾的負擔能力；市議員許清順說，朋友繼承祖先的土地，原本地價稅四十二萬元，一口氣漲到八十四萬元，大喊吃不消。

市議員劉茂群表示，桃園公告地價調幅居六都第三，根本是搶錢；市議員呂林小鳳也要求調整公告地價時要苦民所苦；市議員黃景熙說，民進黨已經全面執政，任何施政措施都要考慮人民感受。