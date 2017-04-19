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〈北部〉達人教作乾燥花 帶特教生做公益

2017-04-19

〔記者王峻祺／花蓮報導〕來自台北的乾燥花達人林正泰，昨與創世基金會合作，前往花蓮特殊教育學校與卅名特教生製作「乾燥永生花」禮盒，除自掏腰包提供花卉素材，七十組作品還將於母親節前夕上網義賣，盼能帶著這群可愛的小天使「攜手做公益」，幫助創世植物人。

從事婚禮藝術設計工作的林正泰，製作乾燥花近廿年，首次接觸特教生的他，還特地親自到花市挑選新鮮花材，一共選了麥桿菊、星辰及鼠草等七種色彩鮮艷的植物，並利用二星期時間進行乾燥、定色，要讓乾燥花能夠持續多年不褪色。

「製作美的東西不難！」林正泰說，特教生與一般生並無不同，一樣都需要用「愛」來陪伴與關懷，期待透過禮盒製作，讓這群孩子用最簡單的方式，在特定基礎規範下，盡情發揮創意巧思，完成屬於自己獨一無二的作品。

花特教校長劉于菱說，花藝、園藝、馬術、藝術及音樂治療，對身心障礙的孩子來說，存有奇特的療癒效果，對於首次看見乾燥花，孩子們都相當興奮，更開心能夠透過自己的力量，一起反轉手心幫助植物人。

創世基金會花蓮分會社工雷啟伯表示，感謝林正泰及近十名老師特地南下為孩子授課，這不僅是很好的花藝治療課程，也能加乘愛心，讓義賣活動更有意義，近期內就會將花藝作品分享在創世及泰格爾創藝官網，希望民眾共襄盛舉。

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  • 七十組由特教生製作完成的「乾燥永生花」禮盒，將於母親節前夕上網義賣，幫助創世植物人。（記者王峻祺攝）

    七十組由特教生製作完成的「乾燥永生花」禮盒，將於母親節前夕上網義賣，幫助創世植物人。（記者王峻祺攝）

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