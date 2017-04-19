〈北部〉透明垃圾袋 花蓮7月起強制使用
若未依規定 將執行破袋稽查
〔記者花孟璟／花蓮報導〕環保署針對花蓮縣的掩埋垃圾做分析，發現五分之一的垃圾是可回收的塑膠物品。花蓮縣環保局表示，為了進一步減少垃圾量，去年先針對公務機關推動使用透明垃圾袋，資源回收量及垃圾減量都有進步，因此即日起推動全面使用透明垃圾袋，六月底前是「宣導期」，七月一日起強制使用，如未依規定使用透明垃圾袋，清潔隊將執行破袋稽查。
花蓮縣環保局統計，目前資源回收率四十五．三％，環保局長饒忠說，今年環保署給花蓮縣的目標是五十％，雖縣府及各鄉鎮公所賣力推動資源回收、垃圾分類，但回收量要達到目標，目前碰到瓶頸。
饒忠說，之所以推行強制使用透明垃圾袋，原因是今年花蓮縣環保局要求各鄉鎮公所加強破袋稽查，但常遇到民眾反彈，不願配合稽查。他說，如果大家都改用透明或半透明垃圾袋，「袋內裝什麼垃圾一目了然」，清潔隊員不用再破袋，如垃圾分類不確實即可直接拒收，請民眾帶回重新分類。
饒忠說，透明垃圾袋在各超市、大賣場都買得到，希望鼓勵民眾多多使用，七月一日起雖名為「強制」，但實際上沒有罰則，已要求各鄉鎮清潔隊，七一起沒有使用透明垃圾袋的民眾將強制垃圾破袋，希望民眾配合。
卓溪鄉因清潔隊最近半年力推垃圾分類，上週才發生產業道路下邊坡遭人棄置二、三公噸垃圾，還有部分民眾懶得分類「直接家門口、空地放把火燒了」，吉安鄉陳姓民眾說「有時夜間聞到燒東西的怪味」，但夜間只聞得到氣味「根本不知道哪裡亂燒垃圾？」花蓮市也有民眾反應「附近鄰居私自焚燒垃圾，但還來不及打電話通知環保局，垃圾就燒完了」，未來亂丟的情況恐怕更嚴重。
對於新政策可能有「陣痛期」，饒忠說，花蓮土地太廣大，民眾私下亂倒、燒垃圾很難管理，但仍鼓勵民眾打檢舉電話0800-666666，焚燒垃圾依法最高可處廿五萬元，亂丟垃圾依法最高可處六千元。
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