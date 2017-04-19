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〈北部〉竹科奈米工程師 閩南舊厝開英式理髮店

2017-04-19

放置舊家具 宣傳保存老屋的價值

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市二十六歲青年許智凱，放棄年薪約六、七十萬的竹科工程師工作，回到家鄉，租用七十年歷史的閩南式舊建築，開設英式的男士理髮店「父刻」，店內也販賣咖啡、啤酒，提供空間給大學生辦展覽，今日開幕，他說，希望理髮店能喚起更多人對老舊建築的重視，保留更多舊城文化，也透過放鬆的環境，以及和客人的互動，培養熟客並結交朋友。

許智凱家中也開理髮店，中興奈米研究所畢業的他，一年多前在竹科擔任工程師，因為常需加班，他發現自己逐漸失去原本的生活，與家人相處的時間減少，加上老婆也將生下第二個兒子，所以放棄工程師的工作，先到台中理髮店學藝近一年，今年年後，回到宜蘭市租用一間兩層樓二十坪的閩南式建築，準備開設男士理髮廳。

理髮廳位在楊士芳紀念林園旁，內部是英式風格的裝潢，還販賣咖啡、啤酒及簡餐，二樓的空間也會提供給朋友或大學生，當做展覽空間；許智凱指出，老屋空間越來越不受到社會的重視，沒有人維護逐漸消失中，動不動就有老屋被一場大火焚燒殆盡，舊文化的流失非常可惜，是社會的一大損失，所以才會租老屋創業開店，並藉此宣傳保存老屋的價值。

許智凱表示，開設理髮店就是一種文藝宣傳，跟客人分享理髮的概念、咖啡的沖煮、攝影技巧、老屋空間的保存及男士外表的整理，室內設計以暖色調為主，讓來到店裡的客人就是在休息，感受到溫暖悠閒的氣氛，透過人與人之間的互動，互相交朋友。

他也指出，店內保留建築原貌，放置許多舊式家具，經過燈光色調，隨手取景都是具藝術價值的照片。

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  • 宜蘭市青年許智凱，放棄年薪約6、70萬的竹科工程師工作，回到家鄉，租用70年歷史的閩南式古建築，開設英式的男士理髮店「父刻」。（記者林敬倫攝）

    宜蘭市青年許智凱，放棄年薪約6、70萬的竹科工程師工作，回到家鄉，租用70年歷史的閩南式古建築，開設英式的男士理髮店「父刻」。（記者林敬倫攝）

  • 許智凱回鄉自己開設理髮店，盼找回與家人相處的時間。（記者林敬倫攝）

    許智凱回鄉自己開設理髮店，盼找回與家人相處的時間。（記者林敬倫攝）

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