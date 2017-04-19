〈北部〉環保自然葬法 苗縣今年141件
2017-04-19
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗縣申請選擇壁葬、花葬、樹葬與灑葬等環保自然葬法，由去年卅七件，增加到今年的一百四十一件；苗縣府也響應中彰投苗區域治理平台辦理聯合海葬，縣民身後事多了一種選擇。
中彰投苗聯合海葬 昨登場
海葬於北高行之有年，台中市政府於今年在「中彰投苗區域治理平台」的首長會議提案，結合四縣市於昨天共同辦理；家屬在台中市立殯儀館舉辦追思會後，轉往梧棲港搭船出海，將往生親人的骨灰投擲入海，重返自然，並灑花祈福。
苗縣府民政處昨天也協助詹姓卓蘭鎮民，完成遺願。
縣長徐耀昌表示，近年來配合內政部政策，除辦理聯合海葬，也持續推廣環保自然葬法；竹南「憶園」去年四月還僅卅七人申請，今年申請人數增加到一百四十一人，顯見民眾的接受度已逐漸提高。
苗縣府民政處表示，以土葬為例，家屬需請風水師覓地、造墓，花費少說數十萬元；如骨灰入塔，公立塔位也至少二至三萬元；竹南鎮的自然葬法，花葬、樹葬、灑葬不收費，壁葬縣民五千元，外縣市一萬五千元。海葬則完全免費，不過目前規劃一年一次。
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