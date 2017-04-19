〈北部〉竹北光明商圈 擬建車行橋樑

2017-04-19

跨豆子埔溪 接竹縣府周邊

〔記者廖雪茹／竹北報導〕每到週末，新竹縣竹北市光明美食商圈一帶停車空間有限，遇到文化局有展演活動時，常見一位難求；竹北市公所表示，將依地方人士建議，研商新建豆子埔溪車行景觀橋樑的可行性，積極向中央爭取經費，希望能善用新竹縣政府周邊的廣大停車場。

竹北市公所表示，頻頻接獲民眾抱怨，到光明一路等美食街附近用餐，但文化公園（公二停五）地下停車場和吳濁流（光明停六）停車場常見大排長龍，路邊停車少得碰運氣，遇到文化局、演藝廳有活動時，更是一位難求。

市公所說，新竹縣政府周邊的停車場，週末常見空蕩一片，與光明商圈只隔一條豆子埔溪，現有行人通行的儒林橋，造型典雅，但是又陡又高，少有人走走，長者、小孩或是行動不便的人更少利用，十分可惜；不少地方人士建議，如果能在文田街、文平路一帶，新建一座雙向的車行景觀橋樑，通往新竹縣家畜疾病防治所附近，方便民眾直接開車到縣府周邊停車場，應可鼓勵大家多加利用。

不過，新建豆子埔溪橋樑工程的用地，牽涉到縣有地及縣管區域排水，市公所近日將邀集縣府等相關單位會勘，評估可行性，並爭取代表會支持及中央補助經費，希望能拓展光明商圈的停車空間，共同解決民眾長期的停車困擾。