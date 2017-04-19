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〈北部〉邱鏡淳直言「顏色不一樣，拿錢很困難」
2017-04-19
今將出席前瞻公聽會
〔記者黃美珠／竹縣報導〕前瞻基礎建設有藍、綠之分？新竹縣長邱鏡淳昨天直言「顏色不一樣，拿錢很困難！」為此， 他要求所屬把新竹縣提出廿八項、一百九十億四千多萬元的前瞻計畫整理出配合中央政策的比例、屬於地方急迫需要的比例等，打算今天出席前瞻基礎建設計畫公聽會時公開說明。
邱鏡淳說，民眾繳稅金，是要為全國民眾做事情的，並不是為了顏色。地方的需求有輕重緩急，希望中央能給新竹縣同等的機會努力。
他說，新竹縣提出的前瞻基礎建設計畫廿八項、一百九十億四千多萬，有些是配合中央政策，有些是基於地方急迫需要。
前者就像垃圾問題，全縣高達九個鄉鎮都在自來水水源水質水量保護區內，當年配合中央才沒有自己的焚化爐，以致現在出現問題。
至於新竹縣急迫需要的建設，就以消防、警政需求來說，全縣消防車逾齡率四十八％，雲梯車五部就有四部逾齡，然而目前全縣十二層樓以上的建物已有七百七十八棟。
警民比方面新竹縣是一比五百六十三，遠低於全國平均值。警備車有近四成逾齡仍服役中，警用機車也有兩成九逾齡應該要淘汰了。
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