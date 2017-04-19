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〈北部〉新竹輕軌 林智堅：最快4年內動工

2017-04-19

林智堅率團赴日取經

〔記者傅潮標／日本北九州市採訪報導〕新竹市成功爭取中央三百億經費支持，將「新竹輕軌」納入前瞻基礎建設計畫，市長林智堅昨天率團赴日取經，首站前往位在日本三大都市圈以外的「政令指定都市」北九州市，親自體驗「跨座式高架輕軌」小倉線，盼吸取國際經驗作為推動新竹輕軌的參考。

林智堅表示，科學園區周邊的交通堵塞問題，短期將透過寶山路調撥車道、智慧運輸系統與道路拓寬緩解，長期則將推動結合「交通、產業、觀光、通勤」等複合功能的「新竹輕軌」解決，若時程順利，最快四年內動工。

試乘小倉線高架輕軌

林智堅為借鏡日本輕軌發展經驗，昨天與市府參訪團隊飛抵福岡後，旋即轉往北九州市，聽取北九州市高速鐵道株式會社副社長藤澤與北九州市副市長金永博簡報，並試乘全長八．八公里、共十三站的「小倉線」高架輕軌，還透過翻譯人員與小學生聊起搭乘輕軌的經驗。

藤澤表示，北九州市高架輕軌採跨座式設計，行駛平穩但沿線住戶覺得沒隱私，市府花很多心力溝通化解，主要營收除售票還有彩繪車廂與站內廣告。

北九州市為解決交通壅塞，打造日本首座單軌輕軌系統，從一九八五年正式營運，可掛四節車廂，最快可達時速六十五公里，目前每日運量約三萬人次。

林智堅表示，新竹市地狹人稠，市府積極建置智慧運輸系統緩解交通瓶頸，輕軌不僅是準時、安全、舒適、低污染、零排碳的綠色運具並可帶動城市的發展。

單軌 低噪音、占用路幅小

林智堅說，北九州市人口約一百萬，與新竹縣、市相當，高架輕軌「小倉線」採用獨特的MONO Rail系統，不僅造價與維修金額較地鐵低廉，還擁有「專用路權」，既解決交通壅塞，更減少道路空間占用與景觀衝擊，是亞洲中、小型城市交通規劃的典範，值得新竹市參考。

MONO Rail即單軌鐵路，因使用軌道僅一條，非傳統鐵路的兩條平衡路軌，路幅占用小且低噪音，透過膠輪在路軌上方及兩旁轉動，推動列車及維持平衡，爬升力較鋼軌好。

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  • 新竹市長林智堅率團赴日取經，首站前往北九州市，親自體驗「跨座式高架輕軌」小倉線，盼吸取國際經驗作為推動新竹輕軌的參考。（記者傅潮標攝）

    新竹市長林智堅率團赴日取經，首站前往北九州市，親自體驗「跨座式高架輕軌」小倉線，盼吸取國際經驗作為推動新竹輕軌的參考。（記者傅潮標攝）

  • 北九州市打造日本首座單軌的輕軌系統，從1985年正式營運。（記者傅潮標攝）

    北九州市打造日本首座單軌的輕軌系統，從1985年正式營運。（記者傅潮標攝）

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新竹輕軌 林智堅：最快4年內動工

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