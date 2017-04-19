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〈北部〉僱密醫看診 懷寧醫院院長被訴
2017-04-19
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中壢區懷寧醫院被檢舉僱用密醫看診，桃園地檢署今年二月發動搜索，依違反「醫師法」帶回六十二歲院長吳清彥、不具醫師執照的四十七歲蔡姓男子、五十七歲許姓男子，蔡、許二人坦承受僱從事醫療行為，檢方昨偵結起訴吳清彥及許男，蔡男獲緩起訴處分。
懷寧醫院為專門照顧慢性病老人的養護機構，醫院宗旨標榜「醫門好修行」，卻涉嫌僱用不具醫師執照的密醫看診。檢方指出，蔡男畢業於菲律賓法蒂瑪大學醫學系，許男畢業於中國醫藥大學中醫系，許已於二月間離職，兩人到案均坦承犯行。
吳清彥偵訊時雖坦承僱用蔡、許兩人，但否認違反「醫師法」，他辯稱蔡、許二人的職稱是「病歷記錄員」，他並未指示蔡、許兩人從事醫療行為，不知為何護理紀錄單上會將蔡、許兩人分別記載為「蔡醫師」及「許醫師」，且蔡、許兩人所開立的醫囑，都是依照他的口頭指示，並不是兩人自行開立。
但檢方傳訊多名護理人員並調閱病歷表、人事資料比對，證實蔡、許兩人任職時，確有自行開立處方箋、打針，甚至進行手術等醫療行為，院內人員也都以為兩人具有醫師資格，昨偵結依違反「醫師法」起訴吳清彥與有違反醫師法紀錄的許男，蔡男獲緩起訴處分。
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