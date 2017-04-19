〈北部〉「月亮歌后」李珮菁 人生波折搬舞台

2017-04-19

〔記者陳昀／桃園報導〕紅極一時的「月亮歌后」李珮菁，因為進行脊椎手術造成下半身癱瘓、演藝事業停擺多年，近年又遭逢離婚、癌症低潮，台灣優質生命協會將她的故事改編為歌舞劇，廿九、卅日將在桃園展演中心登場。李珮菁昨天出席宣傳記者會，表示自己不會輕言放棄，要把堅持和毅力傳達給需要鼓勵的人。

市府文化局與台灣優質生命協會合辦「愛傳承關懷演唱會」，邀請老、中、青三代藝人，包括陳美鳳、阿吉仔、向娃、巴戈、司馬玉嬌、林松義、北原山貓、梁文音等不同世代藝人為公益獻唱，還有歌舞劇演出，將邀請身障團體、教養院、獨居老人觀賞。

市長鄭文燦表示，成立十年的台灣優質生命協會，長年提供獨居老人、教養院童等弱勢者的關懷及訪視服務，累積服務人次達兩萬八千人，協會也規劃在桃園興建養生村，可提供八百位以上長者入住，也讓資深藝人退休後可在養生村中安養或表演，融合在地、歡樂、文化與音樂，市府將予以協助。

「愛傳承關懷演唱會」即日起開放免費索票，索票請洽台灣優質生命協會，電話：02-25418098。