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〈北部〉搶救翁新統大屋 網路展開連署

2017-04-19

市長：將協議價購 試圖克服

〔記者陳昀／桃園報導〕龍潭區「翁新統大屋」的正廳及右第一護龍為市定古蹟，因非古蹟範圍有產權爭議，老屋至今未修復、搖搖欲墜，一名翁家後代與客家大老鍾肇政的兒子鍾延威共同發起連署，指政府多年來毫無作為、任由大屋凋零，呼籲立即搶救；市長鄭文燦回應說，因多數所有權人有意見，市府多次協商仍無從介入修復，將啟動協議價購機制、試圖克服。

鄭文燦表示，一○四年就啟動文化資產程序，但因產權爭議難以推動，由於都市計畫外範圍無法容積移轉，市府提出以修復換使用權，所有權人也不願意。

「搶救翁新統大屋」的連署網站十六日晚間上線至昨晚，已有七百餘人、廿多個團體連署，客家大老鍾肇政也簽名支持，該網站刊載一篇署名鍾延威的文章，認為政府多年來毫無作為，新修正的文化資產保存法沒有對非都市計畫區的歷史建築與古蹟，提出獎勵產權的辦法，也是很大疏漏，認為政府應該成立專案小組，針對反對意見，以協議價購、以地易地等方式協調。

鍾延威昨天未接電話，他的妻子、市府客家事務局長蔣絜安表示，鍾延威前往外島探望朋友，暫時聯絡不到人，她強調，鍾延威只是以在地人的立場呼籲政府關懷、保留客家文化資產，並無指責之意。

協助建置連署網站的桃園藝文陣線常務理事劉鴻德，在臉書發文並標記市府文化局長邱莊秀美，要求文化局積極保留珍貴文化資產。邱莊秀美留言說：「您若可以說服所有權人繳交修復同意書，將非常感激！」如此說法令許多網友傻眼，批評她擔任文化局長，卻要他人促成文化資產的修復，根本沒有誠意與魄力解決問題。

邱莊秀美昨對此表示，「翁新統大屋」的土地有多達卅六人持分，因為多數人反對，文化局努力多年，仍無法凝聚共識，翁家的連署發起人雖稱有八成地主同意協議價購，但名單內實質擁有產權的人很少，她之所以如此留言，是期待民間團體能協助與所有權人溝通。

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  • 龍潭區「翁新統大屋」的正廳及右第一護龍為市定古蹟，因非古蹟範圍有產權爭議，市府無法介入修復，只能以鋼架暫時固定。（記者陳昀攝）

    龍潭區「翁新統大屋」的正廳及右第一護龍為市定古蹟，因非古蹟範圍有產權爭議，市府無法介入修復，只能以鋼架暫時固定。（記者陳昀攝）

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標題：〈北部〉搶救翁新統大屋 網路展開連署


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