〈北部〉綠線拆標 桃市府：不會像機捷
機電、土木分開招標
〔記者謝武雄／桃園報導〕市府交通局長劉慶豐昨天在議會工作報告指出，原本規劃採大統包的綠線捷運工程，已經確定機電、土木分開招標，且土木標案還會另外拆標，拆標方式仍在研議；對此，多名國民黨籍議員質疑，拆標的作法可能會重蹈機捷覆轍；劉慶豐說，捷運的核心是機電工程，市府會要求機電商必須有系統整合能力與商業運轉經驗，不會重蹈機捷覆轍。
交局長：要求有經驗
對於外傳機電系統「內定」是英國西門子及韓國現代車廂集團，劉慶豐表示，韓國現代車廂集團是全球五大車廂製造商之一，英國西門子號誌系統很有名，兩家公司都具國際水準，但市府絕對沒有內定名單，市府會建立公平競爭機制，遴選出最優良的廠商。
副市長王明德於會後表示，綠線捷運總工程費七百餘億元，目前由中興工程顧問公司設計招標規格，機電工程約占三百餘億元，土木工程四百餘億元，如果採大統包，可能會造成機電工程綁架土木工程的情況，機電、土木拆標，可分別遴選最優廠商。
市議員徐玉樹、楊朝偉、魯明哲、梁為超、舒翠玲等人以「重蹈覆轍、別讓綠捷成為第二個機捷」進行聯合質詢；徐玉樹說，機捷最大的問題除了丸紅公司，機電、土木無法整合也是一大問題，前縣府發現這樣的問題，才會設計大統包方案，由得標廠商負責機電、土木，市府改成拆標，等於走上機捷回頭路，且桃園捷運施工經驗不足，未來問題會很大。
楊朝偉說，機捷採用英國西門子號誌系統，至今仍然是問題重重，綠捷要記取教訓；梁為超、舒翠玲也點名韓國現代車廂、英國西門子的號誌系統，因為外傳綠捷將使用這套系統。
舒翠玲說，拆標會有介面整合問題，捷運工程處專業人才不足，根本不足以擔當大任；梁為超也擔心標案太多，只要一個標案拖延，整體進度就會受到影響；劉慶豐表示，已經從北捷挖角，會有專業人才進行整合。
魯明哲則直批交通局不老實，工作報告寫著今年完成統包作業，卻是推動拆標，根本是唬弄議會；劉慶豐解釋說，統包是指「機電」、「土木」工程分別統包，可能是文字敘述不清楚，造成誤會。
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