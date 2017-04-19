〈北部〉彩虹包圍太陽 送報嬤直擊日華
2017-04-19
〔記者花孟璟／花蓮報導〕「哇！太陽被彩虹包圍了」！花蓮瑞穗鄉昨出現美麗「日華」，送報阿嬤夏玉枝昨送報到玉里三民，回程經過舞鶴台地迦納納部落，莫名地「感應」讓她抬頭一看，發現太陽周圍出現一圈彩虹，光暈持續十五分鐘就消失了。阿嬤說，她送報將近三十年，前年一年見到好幾次日暈，印象中也只有少數幾次有看到「日華」！
家住瑞穗的「送報阿嬤」夏玉枝已六十二歲，她廿九年前開始送報生涯，國內各大報、花蓮的二家地方報共四百多份，都靠她的機車把報紙送到民眾手中，每日她從瑞穗出發南下，沿著瑞穗鄉仁愛路過秀山橋後，經過迦納納部落上舞鶴台地接台九線，再送到玉里鎮三民、大禹里之後，往東至玉里鎮高寮，銜縣道一九三往北經觀音、松浦、春日、德武等部落，才回到瑞穗鄉，里程數約八十公里。
夏玉枝說，早上九點回程經過舞鶴台地下迦納納部落，突然發現頭頂上的太陽不一樣，被彩虹色的光圈包圍，連忙停下機車拿出手機拍照，她說，回家檢視照片，從九點零二分起一直到最後一張九點十七分，之後彩虹光圈就沒了。
她開心地說，「這一定是老天安排的」、「感覺有幸運的事情將發生」。她說，若不是兒子昨天幫她分攤了一九三線的送報工作，她平常不會這個時間經過迦納納、並看到這樣的美景。
而這種奇景不是一般的「日暈」，而是「日華」，根據氣象局資料，日暈是太陽照射冰晶反射，產生環狀或弧狀彩虹光圈，內圈紅光、外圈紫色光；而日華則是一個「圓盤」，內圈紫光、外圈紅色光。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
新竹輕軌 林智堅：最快4年內動工
林智堅率團赴日取經新竹市成功爭取中央三百億經費支持，將「新竹輕軌」納入前瞻基礎建設計畫，市長林智堅昨天率團赴日取經，首站前往位在日本三大都市…
網友回應
熱門新聞
- 柯P政治獻金也出包！陳佩琪出手了
- 市長夫人好窩囊？陳佩琪申退找工作
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Barricades outside legislature to stay
- 〈家庭診療室〉老婆牌友獻殷勤 讓人不舒服
- 攝影師遇恐攻 傷童救不完跪地痛哭
- 外國人藝術工作許可範圍 勞動部分階段放寬
- 喬治32分白拚 豬隊友害的
- 金鐘52創先例 開放網路劇參戰
- 金居Q1EPS1.65元 Q2不看淡
- 劉喬安自爆 陳萬添逼債才賣淫
- 也是尋求政治庇護！溫起鋒：我想來自由民主的台灣
- 台絃陪原民童走音樂路
- 上萬茶壺落款「孟臣」 真跡僅2件
- 反年改夜宿圍城 立法院外搭帳篷、就地躺下
- 防外國人搶美國人飯碗 川普緊縮H-1B工作簽證
- 西進落難 儀大北市透天法拍
- 八田斷頭 李承龍得意自拍 警疑有集團涉案
- 反年金改革圍城 警方：午夜現場約616人
- 〈愛情塔羅占卜〉愛有引力 誰來愛我?
- 族名訂機票被刁難 原民怒控羞辱
- 法新社：卡爾文森號打擊群離北韓還遠
- 4億天價交保後 朱國榮企業賣豪宅
- 毛毯悶死幼子 狠父判8年
- 夏夏／完成過的事
- 反年改圍城夜宿 聲援民眾遭拒馬刺傷
- 2「大力」水手 殷仔今防挨轟
- 民進黨支持率 創6.6%新低
- 張雅琴失言酸空中老爺 X度道歉滅火
- 李珮菁泣訴失婚獨扛1700萬債
- 日本李友會 緊急募款修銅像
- 美阿肯色州急處決死囚 最高院否決
- 群創、夏普OLED技術展開合作
- 墾丁珊瑚產卵 棘杯搶到頭香
- 《4月徵文啟事》外派經驗談
- 地震後再返熊本 菅野等1年完封
- 4/18 大樂透頭獎連3摃
- 美石油產量料增加 世界油價走弱
- 城嫂方媛新娘輸慘 15歲沈月穿這樣比美
- （劇透）《玩命8》最萌新角色 唐老大命名有洋蔥！
- 板二配水池生變 蘇貞昌要新北、政院加油
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉彩虹包圍太陽 送報嬤直擊日華
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分