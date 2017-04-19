〈北部〉彩虹包圍太陽 送報嬤直擊日華

2017-04-19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「哇！太陽被彩虹包圍了」！花蓮瑞穗鄉昨出現美麗「日華」，送報阿嬤夏玉枝昨送報到玉里三民，回程經過舞鶴台地迦納納部落，莫名地「感應」讓她抬頭一看，發現太陽周圍出現一圈彩虹，光暈持續十五分鐘就消失了。阿嬤說，她送報將近三十年，前年一年見到好幾次日暈，印象中也只有少數幾次有看到「日華」！

家住瑞穗的「送報阿嬤」夏玉枝已六十二歲，她廿九年前開始送報生涯，國內各大報、花蓮的二家地方報共四百多份，都靠她的機車把報紙送到民眾手中，每日她從瑞穗出發南下，沿著瑞穗鄉仁愛路過秀山橋後，經過迦納納部落上舞鶴台地接台九線，再送到玉里鎮三民、大禹里之後，往東至玉里鎮高寮，銜縣道一九三往北經觀音、松浦、春日、德武等部落，才回到瑞穗鄉，里程數約八十公里。

夏玉枝說，早上九點回程經過舞鶴台地下迦納納部落，突然發現頭頂上的太陽不一樣，被彩虹色的光圈包圍，連忙停下機車拿出手機拍照，她說，回家檢視照片，從九點零二分起一直到最後一張九點十七分，之後彩虹光圈就沒了。

她開心地說，「這一定是老天安排的」、「感覺有幸運的事情將發生」。她說，若不是兒子昨天幫她分攤了一九三線的送報工作，她平常不會這個時間經過迦納納、並看到這樣的美景。

而這種奇景不是一般的「日暈」，而是「日華」，根據氣象局資料，日暈是太陽照射冰晶反射，產生環狀或弧狀彩虹光圈，內圈紅光、外圈紫色光；而日華則是一個「圓盤」，內圈紫光、外圈紅色光。