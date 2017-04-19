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〈北部〉雙北、桃園不發照 玩家轉戰宜蘭

2017-04-19

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭地檢署指出，雙北與桃園已不發放電子遊戲場執照，傳出有些外縣市玩家，看中便利交通，專程搭車到宜蘭電玩店消費。

宜檢主任檢察官薛植和說，查緝賭博性電玩，要查到有現金換取，比較容易定罪，縣內部分業者用合法掩護非法，改以會員制方式，讓客人在店外換取現金，撇清跟店家的關係，實際上卻是店家的行為，因此增加執法難度。

薛植和表示，外縣市玩家轉戰宜蘭玩電子遊戲場，雪隧通車後交通便利是最大誘因，由於雙北、桃園均不再發放電子遊戲場設立執照，家數逐年減少，站在檢警立場，希望宜縣政府不發放設立執照，或從嚴執行，控制電子遊戲場的數量。

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