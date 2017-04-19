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〈北部〉宜縣電子遊藝場使照建照 不再核發
2017-04-19
代理縣長：將嚴格取締非法
〔記者簡惠茹、林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣有七十二家電子遊藝場，比雙北還多，宜蘭縣政府昨天宣布，即日起不再核發電子遊藝業使用執照變更和建築執照，盼從源頭管理；代理縣長吳澤成說，將嚴格取締非法，維護地方治安。
宜蘭縣警察局今年在全縣查獲六間電子遊戲場涉嫌賭博，查扣五百四十六台機台，縣警局上週才動用一百四十名警力，在宜蘭市、羅東鎮及頭城鎮同步查獲三間賭博電子遊戲場，除了查扣機台、帳冊、監視器主機、代幣，更起出賭資近百萬元，已函請縣府予以停止營業。
縣府工旅處說，即日起停止受理「電子遊戲場業建築物建築執照申請、變更、電子遊戲場業營業級別證新設及地址變更申請案」，吳澤成說，台北及新北合計七百萬人口，才三十二家電玩店，宜蘭不到四十六萬人，就有七十二家，傳出有計程車從台北載客到宜蘭電玩店消費，他要求警察局維護治安，工旅處也不再核發使用執照變更和建築執照申請。
議員：不能因無法管理就禁止
對此，各界看法兩極，議長陳文昌說，法治國家依法行政，不能因無法管理，就禁止電子遊戲場經營；縣議員黃定和說，縣府用行政命令限制電子遊戲場，若造成業者損失，得負完全責任，否則就要訂出讓人信服的法條，另名議員薛呈懿表示，縣府除了不發照，也該想想如何讓現有電子遊戲場退場，或針對賭博性電玩加強執法。
宜蘭縣遊藝場公會理事長蔡瑞源回應，這對合法業者不公平，出現賭博狀況，是執法面問題，縣府應設配套，譬如說，成立特定區落實執法，減少後遺症，不能一竿子打翻一條船。
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