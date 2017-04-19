| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉宜縣電子遊藝場使照建照 不再核發

2017-04-19

代理縣長：將嚴格取締非法

〔記者簡惠茹、林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣有七十二家電子遊藝場，比雙北還多，宜蘭縣政府昨天宣布，即日起不再核發電子遊藝業使用執照變更和建築執照，盼從源頭管理；代理縣長吳澤成說，將嚴格取締非法，維護地方治安。

宜蘭縣警察局今年在全縣查獲六間電子遊戲場涉嫌賭博，查扣五百四十六台機台，縣警局上週才動用一百四十名警力，在宜蘭市、羅東鎮及頭城鎮同步查獲三間賭博電子遊戲場，除了查扣機台、帳冊、監視器主機、代幣，更起出賭資近百萬元，已函請縣府予以停止營業。

縣府工旅處說，即日起停止受理「電子遊戲場業建築物建築執照申請、變更、電子遊戲場業營業級別證新設及地址變更申請案」，吳澤成說，台北及新北合計七百萬人口，才三十二家電玩店，宜蘭不到四十六萬人，就有七十二家，傳出有計程車從台北載客到宜蘭電玩店消費，他要求警察局維護治安，工旅處也不再核發使用執照變更和建築執照申請。

議員：不能因無法管理就禁止

對此，各界看法兩極，議長陳文昌說，法治國家依法行政，不能因無法管理，就禁止電子遊戲場經營；縣議員黃定和說，縣府用行政命令限制電子遊戲場，若造成業者損失，得負完全責任，否則就要訂出讓人信服的法條，另名議員薛呈懿表示，縣府除了不發照，也該想想如何讓現有電子遊戲場退場，或針對賭博性電玩加強執法。

宜蘭縣遊藝場公會理事長蔡瑞源回應，這對合法業者不公平，出現賭博狀況，是執法面問題，縣府應設配套，譬如說，成立特定區落實執法，減少後遺症，不能一竿子打翻一條船。

廣告
  • 宜蘭縣政府不再核發電子遊藝建照使照，從源頭管理杜絕。（記者簡惠茹翻攝）

    宜蘭縣政府不再核發電子遊藝建照使照，從源頭管理杜絕。（記者簡惠茹翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
客家工藝館、教育展區 搶先開幕

「桃園農業博覽會」的客家工藝館、教育展區昨天搶先開幕。教育展區五大展館展出包括食農教育、埤塘生態及ＤＩＹ手作等，可透過體驗即時互動學習，作為…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑蒜乾燒蝦
吃甜點✧焦糖烤布蕾
燕窩的挑選／處理
這樣燙蚵仔不縮水！
轉寄

標題：〈北部〉宜縣電子遊藝場使照建照 不再核發


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月19日‧星期三‧丁酉年三月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.