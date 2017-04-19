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〈北部〉竹北議員、代表 明年選舉可能各增1席

2017-04-19

〔記者廖雪茹／竹北報導〕竹北市人口成長快速，將影響到一○七年底選舉的民意代表席次！地方最近熱烈討論，在新竹縣人口數無太大變化，選舉區也沒有異動的前提下，竹北市選區議員和市民代表，都將各增加一席，但新豐鄉選區恐將被排擠掉一名議員席次。

竹北市公所二十日將召開第九屆市民代表選舉「選舉區」劃區協調會，市民代表目前十九席，由於第一選區（六家區）的東興、北興等里在近一、兩年新建多棟社區大樓，人口激增，迄今已有七萬一千多人，超過第二選區（竹北區）六萬六千多人；因此，若是根據一○五年十二月底的人口數推算，第一選區將增加一人至八席，第二選區則減少一人為七席。

不過，市公所民政課表示，依規定，超過十五萬人口，每增加三萬人增一席。竹北市在三月底的人口數為十七萬七千多人，若按每月平均成長約四百人推算，迄選舉投票當月的前六個月月底，勢必超過十八萬人口；也因此，屆時若增加一人，第二選區仍將維持八席。

也就是說，竹北市市民代表名額將增加至廿席，第一、第二選區各選八席，各含兩名婦女保障名額。

竹北市也由於人口成長，明年底的新竹縣議會第十九屆議員選舉，選區將增加一名議員。

地方人士說，依《地方立法機關組織準則》規定，人口超過四十萬人可選出縣議員三十三人，每增加四萬人增一席；新竹縣總人口數在扣掉原住民人口數之後，可計算選出一名議員的基本人口數。若以一○五年十二月底的人口數推算此基數，竹北市選區預估將從十席增加一人至十一席；但受到排擠效應，新豐鄉選區將從四席減少一人為三席。

新竹縣選委會強調，以中央選委會的公告為準，目前尚未發布相關公告；依《公職人員選舉罷免法》規定，選舉區劃分是在任期屆滿一年前發布，席次也會隨選前半年的人口數增減而變動。

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