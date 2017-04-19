〈北部〉非自用住宅房屋稅 竹縣首度調漲
稅率由1.5％漲至2或2.5％
〔記者黃美珠／竹縣報導〕下個月繳房屋稅，新竹縣有史以來首次對非自住的住家用房屋採差別稅率課二％或二．五％房屋稅，比原採計一．五％稅率將增加稅收八千五百五十一萬元，受影響的一萬七千八百九十戶，平均各將多繳四千七百八十元。因去年調漲之初就曾有人放話要抗爭，縣府稅捐局為防意外已成立緊急應變小組，警局也將配合維安排解。
縣府稅捐局表示，新竹縣是全國「唯四」對非自用住宅住戶採行差別稅率的縣市，一○三年房屋稅條例修正前，房屋稅課徵並沒有區分自用或非自用住宅，修法後，自用住宅房屋稅率維持一．二％，非自用住宅稅率則都是一．五％。
前年十二月底，勞動黨新竹縣議員高偉凱提案連署調漲非自住住家用房屋稅率，對持有三戶以上者課徵二．五％，對持有兩戶以下者課徵二％。這個提案通過後在去年七月上路，等於從去年七月一日到今年六月卅日的房屋稅稅率，自用住宅稅率雖仍以一．二％計算，但非自用住宅房屋稅就必須適用前述調漲後的稅率。
此外，縣府又另配合中央，分三年調高房屋標準單價到之前的二．五倍，兩項調漲一度引發不滿的民眾質疑，曾有人嗆聲要揪團向高偉凱抗議，身兼新竹縣不動產開發商業同業公會理事長的新竹市議員吳國寶，去年就為此率領同業到縣議會跟縣府「座談」交流意見。
縣議會國民黨黨團去年底以全國各縣市幾乎都仍採單一稅率等理由，提案打算再「調降」已漲的非自用住宅房屋稅率，不過還在待審中。
縣府統計發現，今年全縣有廿萬六千九百戶要繳房屋稅，比去年多了約七千五百件，稅收總金額是十八億九千三百四十萬，也比前一年多三億兩千多萬，如果全部順利徵得，縣庫將獲得七億五千七百多萬進帳。
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