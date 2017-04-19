〈北部〉客家工藝館、教育展區 搶先開幕

2017-04-19

〔記者李容萍／新屋報導〕「桃園農業博覽會」的客家工藝館、教育展區昨天搶先開幕。教育展區五大展館展出包括食農教育、埤塘生態及ＤＩＹ手作等，可透過體驗即時互動學習，作為學校戶外教學場地；客家工藝館以客家生活的百工百業為主軸，展館外觀意象採用Ｑ版「范姜老屋」和「牽罟」的3D彩繪元素，邀請十名技藝達人及工作室展出一百件作品。

市長鄭文燦表示，桃園農博廿二日起展至五月十四日，面積約卅公頃的展場，從去年十一月十九日動工，當時基地為「一片農田，籌備過程從零到一、從無到有」，一度被質疑僅有四個多月能否完工，現在證明大家的辛苦沒白費，展場還沒正式開幕，已有不少民眾搶先看。

鄭文燦說，桃園農博今年試營運規劃八個主題展區，明年還會繼續擴充呈現桃園「循環經濟」、「地景藝術」、「綠色生活」及「科技農業」四大亮點特色，展區設置水循環系統，有全國首座現代奉茶亭，用空氣造水，每日可提供一千五百人次以上鹼性飲用水，也有全國首座太陽能「生命樹」。

他說，客家工藝館結合循環經濟與客家愛物惜物傳統，就地取材，利用手作技藝，透過竹編、鐵雕、琉璃、藍染、金紙拓印、瓷刻、木作、纏花、陶藝及茶藝，呈現客家傳統的百工百業，也保留客家生活智慧；桃園農博展出期間，每天都有限量廿名的手工藝ＤＩＹ體驗，假日均有戶外客家金曲表演。