| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉Youbike前30分鐘免費 桃市議員批要花7200萬

2017-04-19

交局長：補貼市民 非圖利廠商

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府為建置Youbike系統，七年將編列二．二億元預算，平均每年三千一百餘萬元，此外，市府今年也編列七千二百多萬元，貼補前卅分鐘租賃費用，相當於每年花在Youbike系統上逾億元；市議員黃敬平昨天在議會質詢，批評這是圖利廠商，多名市議員也指Youbike系統車禍很多，市府要儘速提供保險。

法令若解決 北北桃將統一投保

交通局長劉慶豐表示，七千二百多萬元為貼補前卅分鐘費用，這是初期為提高運量的做法，以往台北市也曾編列，是補貼市民，並非圖利廠商；而Youbike保險牽涉到法令問題，目前並無法條可提供保險，金管會已經注意到這個問題，正尋求解決對策，由於北北桃都是使用微笑單車公司系統，未來會統一辦理投保事宜。

市議員葉明月說，截至二月底，市府已經建置一百處Youbike租賃站，運量超過二三六萬人次，每輛單車平均每天使用七次，周轉率超過七，是微笑單車公司周轉率最高的地區，但車禍狀況也很多，必須加快投保腳步；市議員萬美玲、李家興也說，民眾騎Youbike受傷的比例很高，原因是道路太多坑坑洞洞而摔得滿身傷。

市議員劉茂群認為，學生族群使用Youbike比例最高，市府要到學校加強宣導；市議員黃婉如說，台北市有騎Youbike受傷獲國賠案例，請市府加快投保腳步；市議員陳美梅表示，有些Youbike租賃站租不到車，有些站甚至無法還車，調度問題必須解決；市議員黃景熙、劉曾玉春也認為，Youbike加入保險的確有必要，主因是很多學生不太會騎車，市府要加快投保腳步，也應鼓勵學校建立腳踏車考照制度，起碼讓學生上路時看得懂號誌。

市議員邱素芬、黃敬平都認為，微笑單車公司已經向民眾收取租賃費用，市府每年還要編列逾億元，補貼情形很誇張；市議員楊朝偉、張肇良則認為，既然市區騎Youbike這麼危險，未來應該加強大溪、龍潭等觀光區租賃點的建置；市議員魯明哲則要求租賃點建置要注意南北平衡，例如楊梅、龍潭至今仍無據點。

廣告
  • 學生是Youbike使用最多的族群，議員建議到各校宣導騎車安全，甚至建立考照制度。（記者謝武雄攝）

    學生是Youbike使用最多的族群，議員建議到各校宣導騎車安全，甚至建立考照制度。（記者謝武雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
新竹輕軌 林智堅：最快4年內動工

林智堅率團赴日取經新竹市成功爭取中央三百億經費支持，將「新竹輕軌」納入前瞻基礎建設計畫，市長林智堅昨天率團赴日取經，首站前往位在日本三大都市…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑蒜乾燒蝦
吃甜點✧焦糖烤布蕾
燕窩的挑選／處理
這樣燙蚵仔不縮水！
轉寄

標題：〈北部〉Youbike前30分鐘免費 桃市議員批要花7200萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月19日‧星期三‧丁酉年三月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.