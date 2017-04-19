〈北部〉Youbike前30分鐘免費 桃市議員批要花7200萬
交局長：補貼市民 非圖利廠商
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府為建置Youbike系統，七年將編列二．二億元預算，平均每年三千一百餘萬元，此外，市府今年也編列七千二百多萬元，貼補前卅分鐘租賃費用，相當於每年花在Youbike系統上逾億元；市議員黃敬平昨天在議會質詢，批評這是圖利廠商，多名市議員也指Youbike系統車禍很多，市府要儘速提供保險。
法令若解決 北北桃將統一投保
交通局長劉慶豐表示，七千二百多萬元為貼補前卅分鐘費用，這是初期為提高運量的做法，以往台北市也曾編列，是補貼市民，並非圖利廠商；而Youbike保險牽涉到法令問題，目前並無法條可提供保險，金管會已經注意到這個問題，正尋求解決對策，由於北北桃都是使用微笑單車公司系統，未來會統一辦理投保事宜。
市議員葉明月說，截至二月底，市府已經建置一百處Youbike租賃站，運量超過二三六萬人次，每輛單車平均每天使用七次，周轉率超過七，是微笑單車公司周轉率最高的地區，但車禍狀況也很多，必須加快投保腳步；市議員萬美玲、李家興也說，民眾騎Youbike受傷的比例很高，原因是道路太多坑坑洞洞而摔得滿身傷。
市議員劉茂群認為，學生族群使用Youbike比例最高，市府要到學校加強宣導；市議員黃婉如說，台北市有騎Youbike受傷獲國賠案例，請市府加快投保腳步；市議員陳美梅表示，有些Youbike租賃站租不到車，有些站甚至無法還車，調度問題必須解決；市議員黃景熙、劉曾玉春也認為，Youbike加入保險的確有必要，主因是很多學生不太會騎車，市府要加快投保腳步，也應鼓勵學校建立腳踏車考照制度，起碼讓學生上路時看得懂號誌。
市議員邱素芬、黃敬平都認為，微笑單車公司已經向民眾收取租賃費用，市府每年還要編列逾億元，補貼情形很誇張；市議員楊朝偉、張肇良則認為，既然市區騎Youbike這麼危險，未來應該加強大溪、龍潭等觀光區租賃點的建置；市議員魯明哲則要求租賃點建置要注意南北平衡，例如楊梅、龍潭至今仍無據點。
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