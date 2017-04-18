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〈北部〉吉安平地金針花綻放 5月最美

2017-04-18

〔記者王峻祺／花蓮報導〕六年前獲得花蓮農改場技術授權繁殖平地金針花（萱草）的曾永坤，目前已成功種植出近一甲地的平地金針花田，共分萱草花蓮一、二、三、四及五號等品種，四月中旬陸續綻放，預計五月份為全盛開花時期，將吸引民眾拍照打卡，成為吉安客庄的新特色景點。

吉安客家桐花祭昨起陸續開跑，其中一場次的田野音樂饗宴活動，就選在曾永坤植栽的嘉德萱草花田舉辦，已零星開出美麗黃花的萱草田，讓現場民眾驚喜萬分，盼隨一旁客家柳琴等演奏，彷彿置身在由花海綠葉點綴的音樂廳中。

曾永坤說，目前已成功種植出五種萱草，主要作為觀賞用，花期可達三個月之久，約在四月底至七月間開花，其中又屬五月份最美，是相當適合賞花的好時節，歡迎民眾前來免費遊賞。

他說，平地金針有別於赤柯山及六十石山的開花期，七月前均能看見花卉美景，但七月過後，就必須上山賞花；民眾若想要購買萱草回家照顧也不困難，平均一週澆一次水，在開花前一個月，將整珠萱草割至僅留離地三公分高，就能長出新葉及花苞。

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  • 花蓮平地金針花陸續綻放，萱草達人曾永坤預計五月為全盛開花時期。（記者王峻祺攝）

    花蓮平地金針花陸續綻放，萱草達人曾永坤預計五月為全盛開花時期。（記者王峻祺攝）

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