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〈北部〉卓溪真肝苦 死亡率高出全國9倍

2017-04-18

門諾肝篩顧健康 盼10年內改善

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣卓溪鄉B、C型肝炎盛行率，分別為十四．八九％與十八．八七％，門諾醫院以盛行率推估，患有肝炎的總人口數將近二千人，死亡率更是高出出全台八至九倍，主因除受族群因素影響外，喝酒文化更助長肝病惡化，院方今年將為南花蓮民眾進行肝篩計畫，盼在十年內改善村民健康。

門諾醫院肝篩計畫，涵蓋卓溪、萬榮、玉里及瑞穗等四個鄉鎮，所需經費預估超過百萬元，第一銀行另投入五十五萬元，認養肝炎盛行率最高的卓溪鄉，提供醫院進行十二場次的肝篩及健康促進宣導活動。

門諾醫院肝膽腸胃內科主任鄭穆良表示，截至今年四月統計數據，卓溪鄉民眾罹患肝炎比例偏高，B、C型肝炎盛行率分別為十四．八九％與十八．八七％，推估患有B、C肝炎的總人數恐近二千人。

他強調，卓溪鄉的肝病死亡率也比全國平均肝病死亡率高出八至九倍，除有族群因素外，喝酒也會助長B、C肝的惡化，患者若能戒酒並接受定期追蹤與治療，肝病死亡率可望於未來五至十年內改善。

門諾醫院目前在卓溪鄉所掌握登錄的肝病個案數只有四百一十九人，排除因職業及地緣關係，而在其他醫院接受追蹤治療的人數後，評估仍有多數民眾尚未接受治療與追蹤，甚至不曉得自己已罹患B、C肝炎。

鄭穆良說，肝是沉默的器官，病患往往等到發現症狀時，幾乎均是肝病末期，若可透過肝篩計畫，協助部落民眾進行肝炎抽血檢驗、腹部超音波及健康促進等檢測，將能讓醫護人員擁有更多機會掌握患者狀況。

連續八年投入護肝行列的第一銀行及第一銀行文教基金會，今年也再度與門諾醫院合作，由廿一名志工跟隨山地巡迴醫療團隊下鄉，協助民眾進行肝炎檢驗。第一銀行公關室經理黃淑美說，期盼護肝行動能為偏遠山區居民的健康把關，也替預防保健盡份心力。

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  • 花蓮縣卓溪鄉B、C型肝炎盛行率高，門諾醫院今年將為南花蓮民眾進行肝篩計畫，盼在十年內改善村民健康。 （記者王峻祺攝）

    花蓮縣卓溪鄉B、C型肝炎盛行率高，門諾醫院今年將為南花蓮民眾進行肝篩計畫，盼在十年內改善村民健康。 （記者王峻祺攝）

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