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〈北部〉小檔案

2017-04-18

太平山森林鐵路1924年全線通車，初期僅載運木材，1926年起兼營載客，沿途有10座車站，營運55年後，1979年停駛。

這條林鐵終點站竹林車站在林鐵停駛後被夷為平地，羅東林管處花費鉅資，依照原尺寸重建，新建站體躍居羅東林業文化園區主題設施，更是遊客拍照打卡熱點，園區因洋溢濃濃懷舊風，有些遊客穿著和服漫步園區，跟著場景走進時光隧道，異國風情讓人著迷。

園區除遊覽車團客多，學校也常帶領學生校外教學，雖位處羅東鎮市中心，置身其中仍體驗到慢活氛圍。

（記者江志雄整理）

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2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
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