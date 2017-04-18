〈北部〉年吸客近百萬 羅東林業園區評估收費
〔記者江志雄／宜蘭報導〕林務局宜蘭縣羅東林管處經營管理的羅東林業文化園區，一年吸客近百萬人次，開園八年來，人氣居高不下，假日更是人擠人，目前仍免票進園；林管處基於使用者付費考量，正在評估收費可行性。
羅東林業文化園區是昔日太平山木材集散地，山區檜木透過森林鐵路運到終點竹林車站，後來林鐵停駛，竹林車站被拆除，剩下羅東林管處行政大樓、老舊木造宿舍、貯木池，過去榮景隨著時光流逝走入歷史。
羅東林管處多年前就地重建竹林車站，建造一小段林鐵鐵軌，展示小火車車廂，營造林鐵意象；另有日式建築群、蒸汽火車頭、貯木池及環湖步道，十六公頃大園區經改造後，重現另一種風華。民國九十八年開園後，遊客絡繹不絕，林管處透過紅外線感測器統計入園人數，一年平均入園人數近百萬人次，在宜蘭縣各遊樂區排名前二位。
林管處：廣徵意見 沒有時間表
「慎重評估是否收費！」羅東林業文化園區每年投入龐大維修經費，逐年更新設施，林管處希望透過收費籌募資金支應，確保遊憩品質；至於何時實施？票價多少？林管處回應說，還在評估階段，要再廣徵各界意見，沒有時間表。
羅東林業文化園區收費議題，各界有不同看法，住在台北市的遊客林小姐認為，使用者付費是趨勢，票價三十元以下，她能接受；羅東鎮民陳先生說，他每天入園散步，如果收費，勢必多出一筆開銷，盼繼續免費入園。
羅東林管處說，羅東林業文化園區非以營利為目的，但這些年來投入龐大公務預算，用收費管道自籌經費是可以考慮的選項，此事交給各界討論，林管處尊重多數人意見，等到時機成熟才會啟動收費。
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