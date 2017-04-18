〈北部〉竹市成立長照科 提供17項服務

2017-04-18

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市衛生局昨天成立長期照顧科，提供延緩老化到安寧照護等十七項服務，有一萬零一百人受惠。新竹市長林智堅說，過去長照中心人力不足、業務分散，在議會協助下，市府集中資源成立長期照顧科，更有能量全力推動長照2.0，未來將提供「找得到、看得到、用得到、付得起」的長照系統，讓長輩能夠在地安老，享有幸福的老年生活。

衛生局長何秉聖表示，長期照顧科成立後將提升服務效能，預算增加約二點三倍，照顧專員和個案比例也從原本一比四百，調整為符合規定的一比兩百，且增加接送專車六輛。

五十四歲的肌肉萎縮症患者楊芳妃，五年前因跌倒意外，導致原本就行動不便的她只能臥床，在接受市府提供的長期照顧服務後，接受居家物理治療，現在已可自行照料日常生活，還學習拉小提琴。

林智堅去年五月曾拜訪楊芳妃， 允諾今年六月前市府將獨立設置長期照顧科，提供更好的長照服務。楊芳妃昨天送上卡片和圖畫，感謝林智堅兌現承諾。