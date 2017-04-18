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〈北部〉絞吸船發威 新竹漁港清淤加倍

2017-04-18

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府獲漁業署補助三千萬元進行新竹漁港航道清淤工程，使用全台唯二的「絞吸船」清淤，不僅速度加倍，還能深入海底四．五公尺，市長林智堅昨天前往視察進度後表示，抽出的漂沙會用「沙腸袋」裝置後綠美化，預計七月完工，可讓航道更暢通。

新竹市政府漁業科表示，「絞吸船」 清出比預估的漂沙量更多，每天可清出八千到一萬三千立方公尺的淤沙。抽出的淤沙會做為漁港北突堤養灘之用，且使用「沙腸袋」裝沙子，配合潮汐，讓「沙腸袋」與漁港的景觀融為一體，將海堤填平後進行綠美化工程，未來會與國際風箏賽場結合，讓新竹漁港再添一處無敵海景觀景處。

林智堅說，這次清淤採用最新的「絞吸船」，清淤沙速度是過去 「平台船」的五、六倍，可節省抽沙時間，是新竹漁港首次使用，預計兩個月就可完成十七萬立方公尺的抽沙作業。

林智堅說，東西向快速公路南寮大道延伸工程四月底動工，希望明年七月完工後改善進新竹漁港的交通現況，並爭取前瞻建設五億元經費，發揮新竹漁人碼頭的觀光效益。

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  • 新竹漁港航道漂沙嚴重，新竹市府利用全台唯二的絞吸船，不僅清沙速度更快，且清出的漂沙量更多更深，可使漁民出海的航道更順暢。（記者洪美秀攝）

    新竹漁港航道漂沙嚴重，新竹市府利用全台唯二的絞吸船，不僅清沙速度更快，且清出的漂沙量更多更深，可使漁民出海的航道更順暢。（記者洪美秀攝）

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