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〈北部〉《竹市首件參與式預算》「中井」古蹟變公園 居民自主決定

2017-04-18

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市第一個民間參與式預算案例在竹蓮里實現！

竹蓮里內有座被文化局指定為市定古蹟的百年「中井」，近日經社區居民討論及投票後，將規劃為「中井小公園」，里長鄭煥堃說，這是居民首次自發性參與市定古蹟的未來規劃，不僅凝聚社區力，也讓參與式預算執行更符合居民期待，將是社區典範。

鄭煥堃說，這幾年文化部積極推動參與式預算、審議民主，以傾聽在地聲音深入了解地方實質需求，鼓勵居民學習表達自身想法，並媒合專家學者進入現地共同討論，激盪出更適宜社區未來發展的方向。

鄭煥堃說，社區過去習慣以里或發展協會作為提案單位訂定方向，一般居民難以實際參與且對社區發展較為無感，這次市定古蹟竹蓮里「中井」的改造方向，除社區居民討論，也邀請居民參與投票審議與實際環境的改善施作。

經過討論後，居民提出三個方案，包括清潔「中井」周邊環境、打造中井社區優美步行空間 與打造中井小公園，經居民投票，第三案獲最高票，有一百一十四票，將打造中井小公園。

協助推動的中華大學老師侯順耀說，這是社區民間參與式預算的首例，居民參與熱絡，討論也很踴躍，未來方案執行時還會邀請居民參與實際施作，不僅讓市定古蹟風華再現，更能成為社造典範。

鄭煥堃說，「中井」極具歷史價值，過去是居民重要的水資源，居民未來除會凸顯中井特色，並將自編歷史與進行導覽，讓這個市定古蹟成為社區重要文化資產。

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  • 新竹市竹蓮里市定古蹟「中井」的改造與未來規劃，經社區居民進行參與式預算的執行後，將打造成為中井小公園。（記者洪美秀攝）

    新竹市竹蓮里市定古蹟「中井」的改造與未來規劃，經社區居民進行參與式預算的執行後，將打造成為中井小公園。（記者洪美秀攝）

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