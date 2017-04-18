〈北部〉苗縣舞龍隊缺經費 各校憂心恐斷層

2017-04-18

全盛有68隊 今年僅15隊參賽

〔記者許展溢／苗栗報導〕各國中、小舞龍隊一直都是苗栗縣特色之一，全盛時期約有六十八隊，但今年苗縣民俗體育運動錦標賽國小僅有十二隊、國中一隊、高中兩隊，共十五隊參賽。有校長、指導老師都說，其實各校龍隊都還在，只因苗縣府不像以前積極推動，也沒補助。苗縣府教育處說，有任何需求都可以告知。

苗栗被稱「龍的故鄉」，除苗栗市 龍外，縣內各校常年積極推動舞龍隊，五年前縣府開始舉辦民俗體育運動賽事，全盛時期龍隊參與數高達六十八隊，今年加總卻只剩十五隊。

經費補助縮水 各校募款苦撐

今年四月十二日比賽當天，不少龍隊指導老師無奈說，各項經費補助縮水，相較往年盛況，實在很不堪。興華中學龍舞興華社指導老師唐曉怡說，一個龍隊運作經費高，各校雖現在只能向各界募款苦撐，但有意推動的學校還是不怕苦。

有學校指出，買一條龍至少就要十萬元，很多條龍都老舊不堪用，加上各項設備、服裝及道具等經營、維護需求，早期還有苗縣府補助，甚至積極推動成縣內特有文化，運作起來相較輕鬆。

竹南國小校長廖金文表示，舞龍可以培養孩子相互合作、包容等能力，更能結合家鄉文化，很有意義，只是要繼續支撐龍隊，確實不容易。

廖金文說，學校龍隊運作經費都仰賴家長會及各團體贊助，如上級單位能針對該區塊，給予適當補助，或協助推動龍隊，會大幅提升各校發展。

唐曉怡也表示，希望苗縣府能多點支持，讓各校龍隊永續傳承。

教育處：只要申請 都會幫忙

苗縣府教育處體育保健科長李元友說，舞龍隊盛況不如以前，是因現在各項體育活動賽事增多，無論動、靜態，每年縣長盃賽事就有廿四項，另縣內各體育會賽事也有廿項，沒辦法要求每間學校一定要發展哪項運動。

李元友表示，不少學校教練退休，學生面臨沒有專業人才指導，加上有學校也較沒意願繼續推動，都是龍隊發展受限原因，強調一條龍約可使用六年，學校如要補充相關舞龍設備，只要向縣府提出，都會幫忙補助。