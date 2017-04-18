〈北部〉桃園》慈護宮遶境 昨鑽轎腳 明看晚會

2017-04-18

〔記者陳昀／桃園報導〕明天是農曆三月廿三日媽祖聖誕，桃園區慈護宮舉辦的「媽祖文化節」，昨天早上七點舉行媽祖鑾轎出巡，晚上安排信眾「鑽轎腳」，有人在下午五點就趕來排隊，還有飼主帶著狗狗一起鑽，祈求媽祖保平安。

慈護宮主任委員吳正宗說，信眾主動組成兩個大車隊，昨天早上分別前往八德、蘆竹，走遍北桃園，晚上則返回桃園區會合，共有一百多輛藝術花車、大型鼓車參與遶境祈福，共襄盛舉，沿途有許多信眾迎接、祈求媽祖保佑，場面盛大熱鬧。

昨晚「鑽轎腳」的排隊人龍綿延數公里，信眾虔誠等候，網路紅人「FBI帥哥」鄧佳華也到場，排第一位的劉小姐下午五點多就來了，等了快三小時卻不累，她說，媽祖很靈驗，心誠則靈。

吳正宗說，今天有啟建祈福法會，明天還有祝壽團拜、晚會，並筊選正、副爐主和平安龜王，歡迎大家共襄盛舉。