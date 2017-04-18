〈北部〉桃園》農博很泰雅 原民造屋 國寶祈福

2017-04-18

〔記者李容萍／新屋報導〕桃園農業博覽會即將在廿二日登場，在八大展區中，佔地九百多坪的「原民造屋專區」以泰雅族竹屋呈現原民文化特色，市府原住民族行政局昨天邀請獲文化部「人間國寶」授證的泰雅族耆老林明福祈福，向祖靈祈求農博圓滿成功。

參與祈福的副市長游建華說，原民造屋專區以泰雅族射日傳說為設計概念，設置泰雅穀倉、手工藝區、泰雅傳統家屋、策展室、公共藝術區、協力造屋區、耕田區（小米田）、草地表演區及瞭望台等傳統建築（見圖，記者李容萍攝）。

其中，竹屋樑柱使用木材，築壁蓋頂用劈成兩半的竹子，上下兩層相扣組成，是泰雅文化的重要精髓；中間圓形廣場與周邊的小米田代表太陽與火焰，展現泰雅族勇士背著泰雅族孩子的意象。

專區另設置文化體驗、協力造屋體驗、藝品DIY及原林藝術舞團、泰雅古調、部落知名歌手原民星光閃耀等互動活動區，讓遊客體驗更有深度的原住民文化。