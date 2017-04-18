〈北部〉林羿君進軍世界盃 獲最佳女調酒師

2017-04-18

〔記者李容萍／中壢報導〕南亞技術學院餐旅管理系學生林羿君，三月廿五日獲得「Super Bartenders全國調酒大賽」花式調酒冠軍後，她挾著氣勢，三月卅日赴泰國參加世界盃調酒大師賽，與十一個國家的選手經過激烈競技，榮獲「最佳女調酒師」殊榮。

林羿君身材嬌小，花式調酒的動作對女生的體力負荷大，被玻璃割傷、被瓶子砸到瘀青是家常便飯，但她咬緊牙關，透過不斷調整讓動作更俐落完美，接連在全國賽、世界盃脫穎而出。她說，除了在課堂勤練不輟，假日也到酒吧實習，累積熟練技術和經驗，才能在比賽中大顯身手，打敗其他十一個國家的好手。

校長王宇傑說，國內頂級調酒師月薪有十萬元以上，國外更有一萬美元，相信林羿君一定能闖出一片天，在業界發光發熱。

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