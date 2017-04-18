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〈北部〉4校長連轉任未通過 10校仍出缺

2017-04-18

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣今年國中小學校長連任暨轉任遴選落幕，十九位連任校長僅南屏國小校長薛春華未通過，轉任校長有黃義添等三人未通過。第一階段遴選結束，宜縣有十所學校仍出缺，將在五月廿七日辦理新任校長遴選，縣府教育處表示，未獲通過連、轉任的四位校長仍可報名，但不得選擇原服務學校。

宜蘭縣政府教育處表示，今年縣內共有十九所國中小校長申請連任，二十一所申請轉任，南屏國小薛春華爭取連任失敗，過嶺國小曾允威申請轉任大湖國小，龍潭國小校長曾文賢轉任士敏國小，武淵國小校長黃義添轉任順安國小，也都未獲通過。

縣府教育處指出，每校校長最多只能兩任八年，就必須轉任，任滿四年可申請連任或轉任、滿六年與七年可申請轉任，每人最多可填兩個志願，由校長遴選委員會辦理遴選，縣府在遴選前會辦理調查，以及現任校長的退休意願。

遴選前，宜縣有文化、冬山國中；冬山、武淵、大溪及永樂國小等六所學校，無人選填；加上遴選未通過的南屏、順安、大湖及士敏國小，共有十校出缺。

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  • 宜蘭縣國中小學校長遴選，有4位校長未連、轉任成功。（記者簡惠茹攝）

    宜蘭縣國中小學校長遴選，有4位校長未連、轉任成功。（記者簡惠茹攝）

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