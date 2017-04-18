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〈北部〉宜蘭國中小校長遴選 被疑喬位置

2017-04-18

教師：不適任評鑑機制不健全

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣國中小學校長遴選，有四位校長未連、轉任成功；宜蘭縣教師職業工會認為，不適任校長評鑑機制不健全，要等到連、轉任未通過，才知道「不適任」；也有老師認為，校長遴選前都在「喬」位置，候用校長難出頭；縣府教育處指出，縣府有校長評鑑機制，連、轉任未成功不必然是「不適任」，遴選前的溝通協調不應污名化。

宜蘭縣有廿一所申請轉任學校出缺，全部都「剛好」只有一名校長申請，完全沒有競爭，顯然事先都已協調好；有老師認為，遴選制度要為學校尋找適合的校務行政人才，事先協調不是不好，但協調過程若不是由行政端或客觀團體出面，而是由校長協會為成員「喬」位置、玩「大風吹」，不適任校長無法淘汰，候用校長難以出頭。

宜蘭縣教師職業工會理事長朱堯麟說，或許校長沒有連、轉任成功，是因為不適合該校，而不是個人不適任問題，但是遴選制度實施二十年來，宜蘭縣都沒有做過不適任校長調查，如果校長辦學有問題，卻沒有完善機制評鑑，要等到撐滿四年才在遴選過程淘汰，這樣會影響多少學校、多少學生？

宜蘭縣校長協會理事長簡信斌表示，若不事先協調，可能很多人會擠到某些學校，也會有些學校沒有校長要去，是會出現問題的，校長協會沒有能力與權利「喬」位置，遴選過程還有很多學者、家長、教師與縣府代表，可以不通過審查的，不是校長協會就能決定。

縣府教育處長簡菲莉說，宜蘭縣對不適任校長有評鑑機制，只要有不適任對象就會啟動，這不是問題，未連任或轉任成功，不代表不適任，不宜畫上等號，校長遴選前的溝通有必要性，遴選委員會也會作好把關，未獲審查通過就辦理新任（候用）校長遴選，程序都是這樣子的。

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