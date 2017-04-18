| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉278棵刺桐行道樹 竹縣砍除惹議

2017-04-18

大量染病蟲害 治療成本高

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣政府近日委外砍除竹北市六家七路等路段刺桐樹，準備汰換二百七十八棵，引發許多市民關切為何砍樹？未來將補植什麼樹？縣府工務處養護科表示，刺桐樹大量感染病蟲害，但治療成本高，只好割捨，預計四月底前補植，將儘快與廠商討論樹種。

縣府委外廠商連日來出動機具，砍除種在竹北市高鐵特定區六家五路（嘉豐五路到嘉政二街路段）、六家一路及六家七路等路段兩側人行道上的刺桐樹；由於這些刺桐長得高大且枝葉繁茂，不少市民覺得疑惑。

根系破壞鋪面 不適作行道樹

竹北市東平里長林顥峰表示，刺桐是十多年前由內政部土地重劃局栽種，但近十年來，陸續遭刺桐釉小蜂危害，不少染病枯死，加上生長快，根系常破壞鋪面地磚，影響行走安全，並不適合作為行道樹。

養護科表示，據農政單位調查，全台刺桐約九成都曾遭釉小蜂危害，造成葉片捲曲、掉落，感染嚴重者容易被真菌及昆蟲二次入侵，最後導致死亡 ，但治療需施以化學藥劑，成本高，且行道樹多靠近住家；經多方評估，決定逐年汰換、補植，以符合地方需求和經濟效益。

樹黨認為應開放移植認養

樹黨竹北市民代表許育綸認為，縣府在更換樹種前，應該公告一段時間開放移植認養、木材再利用，而非當垃圾處理，以展現珍惜綠色資源的態度。

樹穴太小 縣府擬補植灌木

至於要補植什麼樹？養護科表示，考量人行道不寬，加上樹穴太小，擬委請廠商補植灌木。

但許育綸建議應補植喬木， 淨化都市空氣品質。

廣告
  • 刺桐根系常破壞鋪面地磚，影響行走安全。（記者廖雪茹攝）

    刺桐根系常破壞鋪面地磚，影響行走安全。（記者廖雪茹攝）

  • 竹縣府委外砍除278棵刺桐樹行道樹，準備汰換，引發許多市民關切。 （記者廖雪茹攝）

    竹縣府委外砍除278棵刺桐樹行道樹，準備汰換，引發許多市民關切。 （記者廖雪茹攝）

  • 刺桐易遭病蟲害，且根系常破壞鋪面地磚。（記者廖雪茹攝）

    刺桐易遭病蟲害，且根系常破壞鋪面地磚。（記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
苗縣爭「前瞻軌道」 提4項507億計畫

副縣長鄧桂菊昨北上爭取立法院昨天召開前瞻計畫—軌道建設的公聽會，苗栗縣副縣長鄧桂菊代表出席，會中爭取竹南頭份輕軌、台鐵海線鐵路拓寬雙軌、苗栗及苑裡路立體等四項計畫，總經費約五百零七億一千九百萬元。鄧桂…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：〈北部〉278棵刺桐行道樹 竹縣砍除惹議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.