〈北部〉278棵刺桐行道樹 竹縣砍除惹議
2017-04-18
大量染病蟲害 治療成本高
〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣政府近日委外砍除竹北市六家七路等路段刺桐樹，準備汰換二百七十八棵，引發許多市民關切為何砍樹？未來將補植什麼樹？縣府工務處養護科表示，刺桐樹大量感染病蟲害，但治療成本高，只好割捨，預計四月底前補植，將儘快與廠商討論樹種。
縣府委外廠商連日來出動機具，砍除種在竹北市高鐵特定區六家五路（嘉豐五路到嘉政二街路段）、六家一路及六家七路等路段兩側人行道上的刺桐樹；由於這些刺桐長得高大且枝葉繁茂，不少市民覺得疑惑。
根系破壞鋪面 不適作行道樹
竹北市東平里長林顥峰表示，刺桐是十多年前由內政部土地重劃局栽種，但近十年來，陸續遭刺桐釉小蜂危害，不少染病枯死，加上生長快，根系常破壞鋪面地磚，影響行走安全，並不適合作為行道樹。
養護科表示，據農政單位調查，全台刺桐約九成都曾遭釉小蜂危害，造成葉片捲曲、掉落，感染嚴重者容易被真菌及昆蟲二次入侵，最後導致死亡 ，但治療需施以化學藥劑，成本高，且行道樹多靠近住家；經多方評估，決定逐年汰換、補植，以符合地方需求和經濟效益。
樹黨認為應開放移植認養
樹黨竹北市民代表許育綸認為，縣府在更換樹種前，應該公告一段時間開放移植認養、木材再利用，而非當垃圾處理，以展現珍惜綠色資源的態度。
樹穴太小 縣府擬補植灌木
至於要補植什麼樹？養護科表示，考量人行道不寬，加上樹穴太小，擬委請廠商補植灌木。
但許育綸建議應補植喬木， 淨化都市空氣品質。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
苗縣爭「前瞻軌道」 提4項507億計畫
副縣長鄧桂菊昨北上爭取立法院昨天召開前瞻計畫—軌道建設的公聽會，苗栗縣副縣長鄧桂菊代表出席，會中爭取竹南頭份輕軌、台鐵海線鐵路拓寬雙軌、苗栗及苑裡路立體等四項計畫，總經費約五百零七億一千九百萬元。鄧桂…
網友回應
熱門新聞
- 台妹和非洲男樓梯間嘿咻 他將影片PO網下場是...
- 北韓再嗆：將每週試射飛彈 隨時爆發核戰
- 吃壽司狂嗑35盤 G奶妹拍寫真賣吃相
- 涉虐童致死 生母被雄檢聲押
- 〈旅遊的滋味〉鐵馬優遊島波海道
- 世界文化遺產潛力點 石板屋聚落竟被搭鐵皮屋
- 中國富豪躲美爆料︰前高官賀國強涉貪
- 自由廣場》柯文哲的中國白海豚
- 社論》健全初選制度 取代派系政治
- 川普對金正恩喊話：要乖一點
- 涉勾結房仲詐貸逾億 合庫3人各30萬交保
- 天龍、地鼠話題持續發燒 張花冠自嘲「地下蚯蚓 沒人理」
- 蔡文榮︰納智捷明年銷量拚2萬輛
- 鋒面通過轉有雨 中南部高溫達33度
- 合庫經辦勾結投資客 詐貸逾億
- 映後座談奏效 《目擊者》、《日常對話》倒吃甘蔗
- 台股青紅燈》「馬友友」靠郭董撐場面
- 太操了 暴瘦14公斤 壯年補教師竟罹肝癌
- 第9屆台灣國際打擊樂節 台灣與世界頂尖同步
- 自由廣場》政大可以，蔡政府不行？
- 可憐孕妻打工養女兒 贍養費沒了
- 駱以軍／【荼蘼九○】綠光
- 殉情獨活 電競教練開庭挨耳光
- 專家：試射失敗顯示 北韓研發最新飛彈
- 〈元氣公事包〉經驗是職涯死胡同的GPS
- 自由廣場》邱太三辜負蔡英文
- 影城老闆遭毆 獲判賠200萬
- 美監管擋關 中國安邦收購FGL恐夢碎
- 婦聯會利息加股利 年進帳3億多
- 北韓10萬特殊作戰軍 防美斬首
- 涉嫌策劃上月地鐵爆炸案 俄捕1男
- 鄧九雲為了他 重感冒又背痛
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lin I-hsiung to lead hunger strike for referendum reform
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉「司改會」不要淪為「反動會」！
- 抓千件逃漏稅 獎金○元提告敗訴
- 〈生活大補帖〉雜物冰山 魄力清除
- GACKT大馬買514坪豪宅 遭疑方便逃稅
- 黃小琥開唱不超賣 柯P來也不讓
- 台幣小升5分 收30.35元
- 促補正公投法 林義雄發動禁食
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉278棵刺桐行道樹 竹縣砍除惹議
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分