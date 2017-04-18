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〈北部〉蘆竹產業園區惹民怨 市府喊卡

2017-04-18

〔記者邱奕統／桃園報導〕市府經濟發展局規劃在蘆竹區海湖里設置產業園區，不滿被徵地的民眾組成自救會強烈抗爭，反對開發，經發局局長朱松偉昨天到市議會工作報告，他在三位蘆竹區籍的市議員追問下表示，蘆竹產業園區已確定喊卡。

經發局依照「產業創新條例」，在蘆竹海湖地區規劃約五．九七公頃土地作為產業園區，計畫引進低污染的製造業及倉儲物流業，並增設兩條聯外道路、停車場、污水處理廠等公共設施，改善海湖工業區沒有污水處理廠及聯外道路不足等問題，用地取得規劃以市價協議價購，或採共同開發精神，讓土地所有權人配回產業用地，總計有卅八筆土地、六十名地主面臨徵收。

但反對的地主抱怨說，海湖坑口工業區、航空城貨貿園區、大園工業區、觀音工業區和桃園科技園區本來就有規劃工業用地，目前還有近百公頃土地尚未開發，蘆竹產業園區沒有設置的必要性及急迫性，批評市府任憑其他土地閒置不用，卻反過頭來強取民地，因此組成自救會抗爭。

市議員郭麗華昨天質詢說，市府規劃蘆竹產業園區時，包含污水廠、用地取得等都未好好與民眾溝通，導致民怨四起；市議員許清順說，產業園區開發案引起地方民意反彈，市府不應強推，應重新檢討；市議員劉勝全也說，開發案的規劃地點不適當，市府召開公聽會時，當地民意就表達反對。

三位議員都質疑推動必要性，追問「這樣子還要開發嗎？」朱松偉答覆說，市長鄭文燦已明確指示，這項計畫不會再往下走，市長將選定正式場合跟當地民眾、地主正式宣布。

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