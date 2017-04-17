〈北部〉箭筍保鮮增值 花蓮筍農求助農改場

2017-04-17

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣箭竹筍今年受到氣溫影響，筍苗足足晚了一個月才陸續冒出頭來，而箭筍去殼後，如果沒有適當貯存，美味保鮮期最多只有三天，讓筍農相當困擾，主動求助花蓮農改場，指定要學「箭竹筍保存」，期盼能延長一年一產的「野味鑑賞期」。

「箭竹筍長得慢，但壞得快！」陳姓筍農說，箭竹筍採收去殼後，會加速變黑、縮水，減短產品銷售時間，過去只以報紙包覆冷藏，延長保鮮期，最多也只能維持三天。

她說，箭竹筍賣給消費者後，都會告知儘快烹煮，以免錯過賞味期；若遇到來不及出售，箭筍也只能忍痛分送給親友吃。如果可以找到保鮮貯存技術，就能擴大銷售市場，增加經濟收益。

秀林鄉蔬菜產銷班長張文德說，秀林箭竹筍面積約五十多公頃，主要分布於富世及文蘭等地區，過去多次因箭竹筍快速劣變，導致族人血本無歸，目前產銷班已增購一台真空包裝機，希望能在花蓮農改場的技術指導下，促進原鄉農產業發展。

花蓮農改場助理研究員劉啟祥說明，箭筍去殼後，幼嫩組織就會直接暴露在空氣中，自然無法阻止蒸散作用，才會出現萎凋、皺縮與顏色改變等狀況，若能適當進行氣變包裝，減少空氣流動，並保持高濕度環境，就能改善箭竹筍失重的現象。

他也說，改變貯存溫度等保鮮技術，都可有效延長箭筍的貯存與販售時間，貯存溫度越低，越能延長箭竹筍發生褐變的時間與櫥架壽命。

秀林鄉長李春風說，希望透過改進箭竹筍採收後的處理技術與保鮮方法，提高賣相，不但讓產品包裝設計更美觀，即使行銷到外縣市，也能保有箭筍原有的脆嫩口感與鮮甜。