〈北部〉箭筍保鮮增值 花蓮筍農求助農改場
2017-04-17
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣箭竹筍今年受到氣溫影響，筍苗足足晚了一個月才陸續冒出頭來，而箭筍去殼後，如果沒有適當貯存，美味保鮮期最多只有三天，讓筍農相當困擾，主動求助花蓮農改場，指定要學「箭竹筍保存」，期盼能延長一年一產的「野味鑑賞期」。
「箭竹筍長得慢，但壞得快！」陳姓筍農說，箭竹筍採收去殼後，會加速變黑、縮水，減短產品銷售時間，過去只以報紙包覆冷藏，延長保鮮期，最多也只能維持三天。
她說，箭竹筍賣給消費者後，都會告知儘快烹煮，以免錯過賞味期；若遇到來不及出售，箭筍也只能忍痛分送給親友吃。如果可以找到保鮮貯存技術，就能擴大銷售市場，增加經濟收益。
秀林鄉蔬菜產銷班長張文德說，秀林箭竹筍面積約五十多公頃，主要分布於富世及文蘭等地區，過去多次因箭竹筍快速劣變，導致族人血本無歸，目前產銷班已增購一台真空包裝機，希望能在花蓮農改場的技術指導下，促進原鄉農產業發展。
花蓮農改場助理研究員劉啟祥說明，箭筍去殼後，幼嫩組織就會直接暴露在空氣中，自然無法阻止蒸散作用，才會出現萎凋、皺縮與顏色改變等狀況，若能適當進行氣變包裝，減少空氣流動，並保持高濕度環境，就能改善箭竹筍失重的現象。
他也說，改變貯存溫度等保鮮技術，都可有效延長箭筍的貯存與販售時間，貯存溫度越低，越能延長箭竹筍發生褐變的時間與櫥架壽命。
秀林鄉長李春風說，希望透過改進箭竹筍採收後的處理技術與保鮮方法，提高賣相，不但讓產品包裝設計更美觀，即使行銷到外縣市，也能保有箭筍原有的脆嫩口感與鮮甜。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
徐耀昌嫁女歸寧宴 百萬禮金捐弱勢
苗栗縣長徐耀昌么女徐毓翎歡喜出嫁，昨天在苗栗縣三義西湖渡假村舉辦歸寧婚宴，包括國民黨主席洪秀柱、親民黨主席宋楚瑜及地方政要等人都到場獻上祝福…
網友回應
熱門新聞
- 董娘上健身房練到與男教練進摩鐵 婚姻掰掰！
- 您玩的夾娃娃機合法嗎？ 型號、地點差很大
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- 台港中青年領袖對談》「李明哲案 小英政府應給個交代」
- 土耳其反對黨 要求6成修憲公投選票重計
- MLB》羅賓森出賽70週年 道奇立銅像紀念
- 被放話？涂醒哲是否提名連任 傳綠高層5月揭答案
- 熊一蘋／少年經事 － 下
- 董娘哈小鮮肉 健身練上床
- 小黑蚊全台蔓延 學者：防治「沒救」
- 傳六輕執照展延已定 環團籲「給雲林一條生路」
- 恐怖怪鄰偷鑰匙 闖屋拉少婦搶小孩
- 走過三世紀 117歲人瑞辭世
- 課審大會重新分派 新課綱明年上路恐跳票
- 〈徵文啟事〉不尊重的感覺
- 軍方促太平島配備新武器 海巡署：納整體評估
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Woman’s effort to dodge fare could cost NT$130,000
- 〈愛情黨羽〉先生 你的思念破表了
- 增菘瑋天天「結帳」 防禦率0淡定
- 台灣正名制憲入聯 彭明敏嘆：解嚴30年仍未實現
- 嗆川普公開報稅 美200城遊行
- 《中日對照讀新聞》別府「湯～園地」に寄付3千万円 温泉射的列車も今夏実現へ－別府「湯樂園」募得3000萬圓溫泉打靶列車今夏也將登場
- 教部駐港官員：台灣民主自由 吸引港澳生
- 2017台灣文博會 週三起跑
- 看問題》年改修法關鍵期 蔡政府不能大意
- ＜品牌故事＞呼吸器專利戰役 小蝦米打贏大鯨魚
- 世界盃合球錦標賽 台灣隊今爭19歲級冠軍
- 《中英對照讀新聞》Kathrine Switzer to run Boston Marathon again, 50 years on 屆滿50年，凱薩琳．斯威策將再戰波士頓馬拉松
- 強化太平島防衛 軍方建議購置鋼鏾火箭彈
- 警酒駕肇逃 還找朋友頂罪
- 國光石化停建 中油啟動清算
- 李國毅最愛看女性這2片 不夠水不愛
- 余祥銓討厭信義區 壞事全遭「攝」
- LPGA》連52洞無柏忌 克兒逆轉封后
- 誰賄選綁樁？詹啟賢：看誰反應最激烈
- 自由廣場》生一胎領兩次 生育給付有漏洞
- ＜品牌故事＞不想只是被利用 從代工轉做品牌
- 〈熱門族群〉LED應用百花齊放 晶電億光營收回溫
- 中國人士 張向忠跳機 我擬暫留置不庇護
- 瑞士比爾女網賽》逆轉里奧銀牌 小薇雙打封后
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉箭筍保鮮增值 花蓮筍農求助農改場
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分