〈北部〉綠轟林姿妙 宜蘭治安座談當拉票場
羅東鎮長 越區到宜蘭市送禮
〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣警察局在各鄉鎮市舉辦治安座談，民進黨宜蘭縣議會黨團卻發現，要參選下屆宜蘭縣長的國民黨羅東鎮長林姿妙，竟利用治安座談進行選舉宣傳，連女兒都公然上台發言，嚴重違反行政中立；黨團更指控，林姿妙到處送鯖魚禮盒要求支持，已涉嫌賄選。
體恤基層 林：不應政治聯想
林姿妙則反駁說，她是地方首長，體恤基層是父母官基本情懷，到治安會報感謝相關人員的辛苦，送養生奶慰問，卻被刻意跟選舉連結，看到許多人送禮，是基於年節與人情義理，對於社區團體補助一切合法，不該泛政治聯想。
綠黨團批 女兒竟也上台宣傳
「除了送禮，破壞行政中立，你還會什麼？」民進黨議會黨團昨天召開記者會說，林姿妙要參選縣長，「走攤」、「送禮」動作不斷，她是羅東鎮長，日前卻跑來宜蘭市的治安座談會拉票、贈送養生奶要求支持，更離譜的是，林姿妙無法到的場次，沒有任何公職的女兒也可安排上台發言，同樣是為選舉拉票宣傳。
民進黨團副總召張明華說，警方應表明立場、不該放任，連女兒都可上台幫林姿妙拉票，這也太離譜！議員邱嘉進說，縣警局治安座談會，變成特定候選人選舉與送禮場合，嚴重違反行政中立。議員楊順木說，行政首長應是人民表率，在治安座談發表政見、為選舉拉票，很不適當。
對於女兒代表她上台，被批評行政不中立，林姿妙說，這很不可思議，很多「代表人」滿天飛，有夫人、市政顧問，還有主秘、一級主管，全部出來參與行程致詞，難道這些都違反行政中立？離選舉還很久，她連候選人都談不上，努力耕耘爭取認同，自然就會被看見。
要求中立 警方將阻無關發言
「會進行檢討！」宜蘭縣警察局說，將規定各分局召開治安座談會時，在明顯處張貼「行政中立」海報，主持人開場時應提醒遵守，若發言涉及與治安座談無關議題或不當言論，將會制止。
「吃果子要拜樹頭！」議員劉添梧說，羅東鎮財政好，要感謝前鎮長游榮華與林聰賢，完成停車場與火葬場等建設；林姿妙當鎮長六年多，建設停頓，只看到利用資源，給一些團體二萬、三萬、五萬元，這是否綁椿？是否涉嫌賄選？檢調要查清楚。
爭取民進黨縣長提名的宜蘭市長江聰淵也說，很多民眾反應，收到林姿妙贈送的鯖魚禮盒並要求支持，這已構成期約賄選，將蒐集證據提供檢調偵辦，宜蘭是民主聖地，不能淪為選風敗壞縣市。
檢方說，對於民進黨陳述的對象，日後若確實有參與某項公職選舉，檢方會就接獲的檢舉，檢視先前行為，跟獲取選民支持有無關係，是否有對價問題？是否構成賄選？檢方會依法辦理。
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標題：〈北部〉綠轟林姿妙 宜蘭治安座談當拉票場
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