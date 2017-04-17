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〈北部〉通霄溪出海口小抹香鯨擱淺 民眾合力救援

2017-04-17

〔記者許展溢／苗栗報導〕海巡署第三二岸巡大隊前天下午接獲通霄安檢所通報，在通霄溪出海口發現鯨豚擱淺，身長約一．五公尺，重約一百卅公斤，隨即與民眾共八人，合力將鯨豚搬至臨海沙灘，並使用毛毯覆蓋進行保濕動作，保住微弱生命。

海巡署第三二岸巡大隊指出，發現鯨豚時生命相當薄弱，馬上聯繫苗栗縣政府農業處自然生態保育科及中華鯨豚協會前往協助處理，初步判斷該鯨豚為小抹香鯨科，最後將鯨豚搬至「弘明三號」船上，由鯨豚協會運送至基隆海洋科技博物館照料。

今年至今七件 僅一隻存活

海巡署第三二岸巡大隊表示，今年至今已有七件鯨豚擱淺事件，只有一隻鯨豚活下。

中華鯨豚協會表示，綜合大部分會擱淺狀況，研判都因人為影響環境，間接發生擱淺事件，如民眾在海域捕撈，時常有誤捕，或是網具及各項塑膠物掉落海中，鯨豚不慎被纏住；看不見的因素則是，鯨豚體內含有重金屬、有機毒物濃度過高。

海巡署第三二岸巡大隊指出，由於西部海域常有海洋生物迷航擱淺，其中海龜、鯨豚又為保育類動物，不得捕捉、宰殺，呼籲民眾如發現海龜及鯨豚擱淺或死亡等狀況，務必透過海巡「一一八」報案專線通報，協助救援。

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  • 海巡署第32岸巡大隊與民眾共8人，合力將鯨豚搬至臨海沙灘。（記者許展溢翻攝）

    海巡署第32岸巡大隊與民眾共8人，合力將鯨豚搬至臨海沙灘。（記者許展溢翻攝）

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