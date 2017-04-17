〈北部〉徐耀昌嫁女歸寧宴 百萬禮金捐弱勢
2017-04-17
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌么女徐毓翎歡喜出嫁，昨天在苗栗縣三義西湖渡假村舉辦歸寧婚宴，包括國民黨主席洪秀柱、親民黨主席宋楚瑜及地方政要等人都到場獻上祝福，現場冠蓋雲集，金曲台語歌手翁立友也到場演唱獻上祝福。徐毓翎昨獻愛心，捐出一百萬元禮金，分別給私立幼安教養院、苗栗家扶中心等二十個弱勢團體。
徐耀昌的女婿林鍚恩，是洪秀柱擔任立法院副院長時的隨扈，洪誇讚林優秀又細心，是「高又帥」 ！
卅五歲的徐毓翎平日在台北工作，努力於自己創立的事業，每到選舉期間，就會回到苗栗家鄉，擔任父親徐耀昌的分身，幫爸爸挨家挨戶掃街拜訪鄰居，天生的親和力，讓她與鄉親幾乎零距離，更是徐耀昌夫婦最喜愛的么女。
徐毓翎和四十六歲的林鍚恩二人愛情長跑多年，二年前公證結婚，有情人終成眷屬，育有一子已滿週歲，徐耀昌昨天也為愛孫舉辦抓周儀式，小小恩恩連抓了好幾支筆，主持人打趣的說，未來要像外公一樣當官批公文。
徐耀昌與妻子蔡麗卿對么女出嫁雖然百般不捨，但回憶有一次，林鍚恩回到苗栗娘家，發現陳年的按摩椅壞掉了，立即主動買材料幫忙修復，讓跑完行程深夜回家的家人可以放鬆一下，大讚林鍚恩不但對徐毓翎十分貼心，更把全家都照顧得無微不至，相當貼心、孝順。
徐毓翎婚後住在台北，她藉由自己的歸寧婚宴，捐出一百萬元禮金，蔡麗卿夫婦相當認同，也希望藉此能福蔭下一代，更讓苗栗鄉親感受這對新人的喜氣。
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徐耀昌嫁女歸寧宴 百萬禮金捐弱勢
苗栗縣長徐耀昌么女徐毓翎歡喜出嫁，昨天在苗栗縣三義西湖渡假村舉辦歸寧婚宴，包括國民黨主席洪秀柱、親民黨主席宋楚瑜及地方政要等人都到場獻上祝福…
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