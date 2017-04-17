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〈北部〉兒藝節三大遊具保留 暑假前開放

2017-04-17

〔記者洪美秀／竹市報導〕四月初為期四天的新竹市兒童藝術節—風的運動場，在活動過後，很多民眾紛紛關注遊具的去留，市府討論後回應市民期待，將保留「風的飛行器」、「風兒滾滾來」與「乘風破浪」等三大遊具裝置。在檢測、強化後，預定暑假前再度開放。

新竹市長林智堅說，樹林頭公園這些原創遊具都是園區廠商和贊助單位的捐助，兒藝節期間受到很多迴響，大型原創遊具的去留成為市民關注話題。

其中「風的飛行器」表演舞台，結合新竹市黑蝙蝠中隊的歷史和空軍基地特色，讓孩子有飛行夢；「風兒滾滾來」為一部有趣的抽象汽車，孩子們可在旁邊玩沙坑，並穿梭在涵管內；「乘風破浪」為一大型摺紙船，結合南寮新竹漁港海洋意象，孩子爬上甲板想像在海洋上乘風破浪的感覺。

市府討論後，決定現地保留以上三大原創遊具，做為意象保存及公園設施，最近會勘後將進行局部變更設計及結構安全強化，使原本僅為短期活動所設計的器材，能夠長期穩固留存在戶外空間。

林智堅說，保留的遊具改善完成後會全面開放，相信樹林頭公園將成為繼中央公園與青青草原之後，新竹市另一個熱門親子遊憩和打卡景點，讓這座位在新竹空軍基地旁，佔地二．八公頃的公園，充滿孩子盡情跑跳玩樂的歡笑聲，大人也可在大樹下及草地上野餐，觀看幻象兩千戰機在天空遨翔。

新竹市文化局表示，在遊具強化改善期間，請民眾不要攀爬遊玩，近日將邀請專家場勘，決定改善方向，預定暑假前再次對外開放。

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  • 新竹市兒童藝術節有三大遊具將現地保留。圖為深受小朋友喜愛的「風兒滾滾來」。（記者洪美秀攝）

    新竹市兒童藝術節有三大遊具將現地保留。圖為深受小朋友喜愛的「風兒滾滾來」。（記者洪美秀攝）

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