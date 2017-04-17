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〈北部〉沒下雨也淹 北橫公路交安遭疑

2017-04-17

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣北橫公路頭份市永貞路至頭份大橋段地下道路段，今年一月通車，昨天上午突然出現淹水，造成交通大打結。民進黨縣議員陳光軒質疑，這兩天沒下雨怎會淹水，質疑苗栗縣政府未驗收便通車；苗縣府工務處長趙清榮說，是抽水機出狀況。

上月不少民眾才投訴，今年一月廿四日農曆春節前，苗縣府盛大舉行通車典禮，每天卻還是看到施工景象，甚至還有民眾大罵機車道擺著鷹架，前後沒放警示牌，差點撞上賠了性命。

陳光軒指出，北橫公路至今都未驗收，陸續接獲不少民眾投訴缺失，斥責苗縣府，完全是「為了通車而通車」。尤其昨天一大早，地下道淹水實在誇張，直說「沒下雨就這樣，一旦颱風季節到來，要如何因應？」

陳光軒說，該路段旁邊就是中港溪流域，地方都很清楚是易淹水區域，曾向苗縣府反映，縣府卻仍執意採地下道方式通行。昨天地下道淹水時，雙向雖有拉起封鎖線，但還是有許多用路人越過行駛，甚至為了迴轉而逆向，交通瞬間變得混亂，十分危險。

苗縣府工務處指出，昨天上午九點接獲通報，隨即請施工廠商處理，一小時候排除障礙開放通行，並強調造成用路人行車受阻，深感抱歉。

苗縣府：有人誤觸抽水機開關

趙清榮說，該路段有五台抽水機，三台為三十馬力，另兩台十馬力，都設為自動，只要水位到達一個階段，就會啟動抽水，但昨天因不明原因跳脫，研判是前幾天廠商進到機房維修，不小心誤觸開關設定，才導致沒辦法自動抽水。

趙清榮表示，北橫公路通車至今，已遇過好幾次豪大雨，也沒有過淹水情況，表示該地下道即便遇大雨也不會影響通行，並強調此次淹水，是有人誤觸抽水機開關，但確切原因還要再進一步詳查。目前北橫公路工程仍是缺失改善階段，查明原因後，會避免類似情況再次發生。

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  • 苗栗北橫公路頭份地下道路段昨天淹水，影響不少用路人通行。（記者許展溢翻攝）

    苗栗北橫公路頭份地下道路段昨天淹水，影響不少用路人通行。（記者許展溢翻攝）

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