| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉單車挑戰花東縱谷 龜山國中生送愛

2017-04-17

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕龜山國中舉辦「轉動騎跡～單車送愛」活動，單車隊十名學生在師長的陪同下，挑戰往返花東縱谷四二三公里路程，並將義賣所得一萬多元「圓夢金」捐給基督教門諾醫院，這筆錢原本是學生自籌的旅費，過程中因獲得許多單位熱心贊助，決定將這筆錢捐給更需要的單位，隊長王同學說，門諾醫院是他的出生地，這次的單車挑戰格外有意義。

這是龜山國中第三度安排學生騎乘單車遠行，鼓勵高關懷的學生勇敢挑戰自我、增加自信心，七日先搭車抵達花蓮，到達後再展開七天、四二三公里的單車長征，途中有隊員不小心摔車、膝蓋破皮，但仍堅持騎完當天的路程，被其他隊員稱讚「今日你最棒」。校長范菁華首日也陪同學生一起挑戰。

學校表示，因為花蓮是不少隊員的故鄉，所以今年選擇花東縱谷路線，去年九月開始計畫，隊員自製「圓夢杯」在校園義賣、自籌旅費，募集一萬多元經費，事後又獲得教育局等七個單位贊助，隊員在車衣上繡名表達感謝，也決定將義賣所得捐給旅途中會經過的門諾醫院，隊員並到門諾壽豐護理之家，與長輩一起到立川漁場郊遊、到台東淨山。

王同學說，與護理之家的阿嬤聊天，聽到阿嬤說出「開心」兩字，心裡也跟著暖呼呼。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
徐耀昌嫁女歸寧宴 百萬禮金捐弱勢

苗栗縣長徐耀昌么女徐毓翎歡喜出嫁，昨天在苗栗縣三義西湖渡假村舉辦歸寧婚宴，包括國民黨主席洪秀柱、親民黨主席宋楚瑜及地方政要等人都到場獻上祝福…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
韓式✧泡菜牛肉炒飯
廣式✧XO干貝醬
電鍋菜✧蒜蓉茄子
好吃苦瓜怎麼挑？
轉寄

標題：〈北部〉單車挑戰花東縱谷 龜山國中生送愛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月17日‧星期一‧丁酉年三月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.