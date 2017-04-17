〈北部〉單車挑戰花東縱谷 龜山國中生送愛

2017-04-17

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕龜山國中舉辦「轉動騎跡～單車送愛」活動，單車隊十名學生在師長的陪同下，挑戰往返花東縱谷四二三公里路程，並將義賣所得一萬多元「圓夢金」捐給基督教門諾醫院，這筆錢原本是學生自籌的旅費，過程中因獲得許多單位熱心贊助，決定將這筆錢捐給更需要的單位，隊長王同學說，門諾醫院是他的出生地，這次的單車挑戰格外有意義。

這是龜山國中第三度安排學生騎乘單車遠行，鼓勵高關懷的學生勇敢挑戰自我、增加自信心，七日先搭車抵達花蓮，到達後再展開七天、四二三公里的單車長征，途中有隊員不小心摔車、膝蓋破皮，但仍堅持騎完當天的路程，被其他隊員稱讚「今日你最棒」。校長范菁華首日也陪同學生一起挑戰。

學校表示，因為花蓮是不少隊員的故鄉，所以今年選擇花東縱谷路線，去年九月開始計畫，隊員自製「圓夢杯」在校園義賣、自籌旅費，募集一萬多元經費，事後又獲得教育局等七個單位贊助，隊員在車衣上繡名表達感謝，也決定將義賣所得捐給旅途中會經過的門諾醫院，隊員並到門諾壽豐護理之家，與長輩一起到立川漁場郊遊、到台東淨山。

王同學說，與護理之家的阿嬤聊天，聽到阿嬤說出「開心」兩字，心裡也跟著暖呼呼。