| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉來賞四月雪 獅頭流蘇最奇「廟」

2017-04-17

〔記者李容萍、陳昀／綜合報導〕春暖花開，有「四月雪」美譽的流蘇花，緊接著浪漫的紫藤花之後，近日陸續在桃園各地綻放美麗花姿，花瓣隨風吹拂翩翩飛落，遠看如同成堆的白雪，此時賞花正是時候！

市府風景區管理處處長葉宗賦指出，流蘇屬於落葉性喬木，原生於桃園台地的流蘇，集中在大溪、角板山與南崁溪、林口台地一帶，因原生棲地受到人為開發破壞而逐漸縮減，目前野生的植株已不多見。

他表示，民眾想要欣賞流蘇白雪的景致，包括蘆竹區桃園大圳一之十六號景觀埤塘、虎頭山公園、桃園區上海路二二六號前的土地公廟、八德區八德埤塘生態公園、平鎮石門大圳社子支渠（流蘇步道）、大溪埔頂公園、大溪中正公園（公會堂）、北區水資源局前大草坪、角板山台地、東眼山森林遊樂區等都是適合踏青賞花的好去處，預估花況持續到四月底，可到風管處網站搜尋賞花資訊。

在桃園區上海路靠近文中路的龍岡社區文化教育農園內，有座土地公廟「龍福宮」，一旁的百年流蘇樹猶如「獅頭趴廟頂」，蔚為妙景，市府風景區管理處也製作「桃園市流蘇花賞花地圖」，讓遊客可以按圖索驥欣賞。

龍岡社區發展協會執行長暨龍鳳里長黃進仕說，龍福宮這棵是桃園市最老、最大的流蘇樹，從某個特定角度望去，樹形猶如獅子趴在廟頂上，里民都稱為「獅頭流蘇」，吸引許多人前往觀賞；他笑說，另一側夜鷺生態埤塘有條「紫戀步道」，紫藤花、苦楝花也逐漸綻放，歡迎大家走走，保證不會「苦戀」！

龜山大湖公園紫藤花盛開

除了雪白的流蘇花，正在中壢元生公園、龍德公園和龜山大湖公園盛開的紫藤花，浪漫的花期預估還有七到十天左右；至於已登場的客家桐花祭，因為油桐花仍含苞待放，目前開花數量不多，預計四月底、五月初才有「五月雪」的桐花可賞。

廣告
  • 土地公廟「龍福宮」旁的百年流蘇樹猶如舞獅趴廟頂，形成妙景。（記者陳昀攝）

    土地公廟「龍福宮」旁的百年流蘇樹猶如舞獅趴廟頂，形成妙景。（記者陳昀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
徐耀昌嫁女歸寧宴 百萬禮金捐弱勢

苗栗縣長徐耀昌么女徐毓翎歡喜出嫁，昨天在苗栗縣三義西湖渡假村舉辦歸寧婚宴，包括國民黨主席洪秀柱、親民黨主席宋楚瑜及地方政要等人都到場獻上祝福…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
韓式✧泡菜牛肉炒飯
廣式✧XO干貝醬
電鍋菜✧蒜蓉茄子
好吃苦瓜怎麼挑？
轉寄

標題：〈北部〉來賞四月雪 獅頭流蘇最奇「廟」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月17日‧星期一‧丁酉年三月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.