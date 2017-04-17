〈北部〉來賞四月雪 獅頭流蘇最奇「廟」

2017-04-17

〔記者李容萍、陳昀／綜合報導〕春暖花開，有「四月雪」美譽的流蘇花，緊接著浪漫的紫藤花之後，近日陸續在桃園各地綻放美麗花姿，花瓣隨風吹拂翩翩飛落，遠看如同成堆的白雪，此時賞花正是時候！

市府風景區管理處處長葉宗賦指出，流蘇屬於落葉性喬木，原生於桃園台地的流蘇，集中在大溪、角板山與南崁溪、林口台地一帶，因原生棲地受到人為開發破壞而逐漸縮減，目前野生的植株已不多見。

他表示，民眾想要欣賞流蘇白雪的景致，包括蘆竹區桃園大圳一之十六號景觀埤塘、虎頭山公園、桃園區上海路二二六號前的土地公廟、八德區八德埤塘生態公園、平鎮石門大圳社子支渠（流蘇步道）、大溪埔頂公園、大溪中正公園（公會堂）、北區水資源局前大草坪、角板山台地、東眼山森林遊樂區等都是適合踏青賞花的好去處，預估花況持續到四月底，可到風管處網站搜尋賞花資訊。

在桃園區上海路靠近文中路的龍岡社區文化教育農園內，有座土地公廟「龍福宮」，一旁的百年流蘇樹猶如「獅頭趴廟頂」，蔚為妙景，市府風景區管理處也製作「桃園市流蘇花賞花地圖」，讓遊客可以按圖索驥欣賞。

龍岡社區發展協會執行長暨龍鳳里長黃進仕說，龍福宮這棵是桃園市最老、最大的流蘇樹，從某個特定角度望去，樹形猶如獅子趴在廟頂上，里民都稱為「獅頭流蘇」，吸引許多人前往觀賞；他笑說，另一側夜鷺生態埤塘有條「紫戀步道」，紫藤花、苦楝花也逐漸綻放，歡迎大家走走，保證不會「苦戀」！

龜山大湖公園紫藤花盛開

除了雪白的流蘇花，正在中壢元生公園、龍德公園和龜山大湖公園盛開的紫藤花，浪漫的花期預估還有七到十天左右；至於已登場的客家桐花祭，因為油桐花仍含苞待放，目前開花數量不多，預計四月底、五月初才有「五月雪」的桐花可賞。