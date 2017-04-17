〈北部〉逛街血拼？ 白沙屯媽祖大賣場遶境
員工跪轎前祈福 信徒驚呼
〔記者邱奕統、李容萍／綜合報導〕「桃園白沙屯媽祖聯誼會」供奉知名的苗栗白沙屯拱天宮媽祖分靈，昨早奉媽祖聖諭，舉辦徒步行轎賜福活動，在桃園市區遶境祈福，行經桃園區中山路一家大賣場時，媽祖突然降旨要到賣場內，遶境隊伍隨即轉入，當時有許多民眾正在購物，驚呼「媽祖也來逛街！」購物民眾、賣場員工紛紛跪在轎前，虔誠地向媽祖祈福。
「桃園白沙屯媽祖聯誼會」副會長陳尚威說，白沙屯媽祖的行轎特色是沒有固定的遶境路線，全程都是遵照媽祖的旨意而行，昨天早上遶境隊伍在桃園區福豐公園集合後徒步遶境，下午抵達中山路、武陵中學旁的這家大賣場附近時，就有賣場員工列隊歡迎，祈求媽祖能進入賣場賜福，最後媽祖也降旨答應，遶境隊伍才會罕見地進入大賣場內。
另外，市長鄭文燦昨晚出席新屋天后宮媽祖文化祭活動，他表示，新屋天后宮已有近二百年歷史，創建於清朝道光六年（西元一八二六年），由北港朝天宮分香奉祀，新屋沿海有永興、永安、笨港、深圳、蚵間五個里，媽祖不但是在地討海人、航海人的信仰和守護者，現在也是全民信仰，相信媽祖慈航會照顧到每一個人。
鄭文燦說，新屋天后宮董事長李煥昌今年首次籌辦媽祖文化祭活動，結合永安漁港的海祭，保佑漁民出海更安全、更豐收。天后宮昨天舉行祈福卡製作、淨港踩街、沿海子弟文化扎根啟航晚會，昨天起至十九日也舉辦祈福金及農漁具文物展，今天有媽祖暖壽，明天有媽祖聖誕慶典活動。
此外，主祀輔信王公的大園區竹圍福海宮，今年初至今已有三位信眾擲筊出現「立筊」的神蹟，廟方表示，這是輔信王公來台一百六十多年，首次在半年不到就出現三次「立筊」，也讓信眾嘖嘖稱奇，直呼這是王公爺顯靈。
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標題：〈北部〉逛街血拼？ 白沙屯媽祖大賣場遶境
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