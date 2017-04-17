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〈北部〉機捷延伸中壢車站 機電工程卡關

2017-04-17

邀德國西門子投標未果 8次流標

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園機場捷運A21環北站延伸至A23中壢車站工程，土木工程預計明年底以前完工，但機電工程已連續八次流標，至今仍無著落。

交通部研擬與第三航廈站合併發包

市長鄭文燦表示，這屬於機捷延伸線工程，機電系統必須和目前的機場捷運一致化，交通部多次邀請德國西門子公司投標都沒結果，才造成八次流標，目前交通部正研擬機捷A14機場第三航廈站與該工程合併發包策略，並與西門子協商，希望解決機電系統流標的問題。

議員：可納入綠線G01站到機捷A23站工程

中壢區籍市議員梁為超關心機電工程流標問題，他表示，中央已核定綠線捷運G01站到機捷A23站的新路線工程，建議將A21站到A23站機電工程也納入該工程，以解決流標問題，如果能將A21站到A23站機電工程納入綠線捷運G01站到機捷A23站的新路線工程，等於將綠線捷運終點延伸到機捷A21站，民眾未來搭綠線捷運再轉搭機捷，也可在A21站轉車。

梁為超認為，A21站到A23站的機電工程必須與機捷系統相同，等於是被原來的系統綁死，難怪會八次流標，若納入綠線G01站到機捷A23站工程，將不受機捷系統的限制。

對此，交通局副局長張新福說，梁為超的建議案雖然可行，但工程進度又會再延後，這是最不得已的解決方案；他表示，綠線G01站到機捷A23站工程，中央已核定所需經費三五一億元，包含可行性評估、綜合規劃報告、環評等都還要按照規定進行，預估要一一○年六月才能動工，一一七年底完工通車，未來是否納入，要看A21站到A23站的機電工程發包情況而定。

鄭文燦指出，A21站到A23站的土木工程部分，隧道工程施作順利，A23中壢車站站體工程即將開工。

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  • 機捷A21站至A23站土木工程正趕工中，但機電工程流標八次，至今仍無著落，圖為中壢火車站前施工情形。（記者謝武雄攝）

    機捷A21站至A23站土木工程正趕工中，但機電工程流標八次，至今仍無著落，圖為中壢火車站前施工情形。（記者謝武雄攝）

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