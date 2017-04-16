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〈北部〉宜蘭水泥包覆百年苦楝樹根 網友搶救

2017-04-16

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉公所在得子口溪流域打造長十六公里的水泥鋪面腳踏車道，網友發現，施工單位竟把一棵百年苦楝樹根部，用水泥直接包覆，老樹必死無疑，網路上發起搶救老樹行動，鄉公所事後已有補救，礁溪鄉長林錫忠說，工程確有瑕疵，必須檢討。

礁溪打造單車道 施工疏失

礁溪鄉公所運用體育署一千兩百萬元補助，在得子口溪流域建造環線水泥鋪面腳踏車道，路面從得子口溪開始，行經時潮休閒農業區、奇立丹路，再回到得子口溪，希望促進鄉內觀光休閒與體育發展。

不過，徐姓網友po文指出，礁溪鄉得子口溪自行車道工程，龍泉橋下方有棵直徑一百一十公分百年苦楝樹，根部竟被鋁板、鋼筋、水泥全封閉，老樹命在旦夕，號召網友打電話給業務單位陳情，救救正在開花的苦楝樹。

荒野保護協會宜蘭分會秘書王俊明認為，大樹根部被水泥包覆，降低滲透性，影響根部成長，樹木不健康也不漂亮，嚴重的話可能死亡，很不恰當，建議改用土壤、碎木等自然建材，設計成透氣性鋪面，讓老樹根部得以呼吸。

公所已請包商完成改善

礁溪鄉觀光發展所長黃偉綸回應，路面鋪設水泥要距離樹身三十五公分，施工單位未按設計圖施工，是工程疏失，經反映，包商前天已改善完成。

林錫忠說，車道工程設計將使老樹生長空間變少，根部難以延伸，包商雖有改善，仍要求公所人員會勘，設法營造更好的環境，不要影響老樹生長。

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  • 礁溪鄉公所獲得體育署補助，在得子口溪流域，打造長十六公里的水泥鋪面腳踏車道，但工程單位直接將水泥灌在老樹根部，網友在網路上發起救樹活動。（記者林敬倫攝）

    礁溪鄉公所獲得體育署補助，在得子口溪流域，打造長十六公里的水泥鋪面腳踏車道，但工程單位直接將水泥灌在老樹根部，網友在網路上發起救樹活動。（記者林敬倫攝）

  • 施工單位竟把一棵百年苦楝樹根部，用水泥直接包覆，老樹必死無疑。（記者林敬倫攝）

    施工單位竟把一棵百年苦楝樹根部，用水泥直接包覆，老樹必死無疑。（記者林敬倫攝）

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