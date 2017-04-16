〈北部〉手打石膏不放棄 花蓮偏校童聯合獻藝
〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮樂合國小六年級學生陳華翌，半個月前受傷撞歪手骨，為了參加學校昨在花蓮市舉辦的成果發表會，雖然右手還打著石膏，仍上台演奏排笛、烏克麗麗，展現藝術帶來的強大能量！
陳華翌昨開心在台上彈唱烏克麗麗，笑容燦爛，但「右手還打著石膏」，他和同學花了許多時間團體練習，好不容易盼到要上台演出，手卻在二週前受傷，但他堅強地說「傷已經好了」，一定要和同學一起演出。
河東地區7校 聯合成果展
秀姑巒溪從南往北流經花東縱谷，溪流經玉里鎮東邊的「河東地區」，南北約二十多公里範圍，有玉東國中及樂合、高寮、觀音、松浦、春日及德武國小共七所學校，學生以阿美族居多，學生總共才三百五十多人，許多小朋友來自經濟弱勢家庭，七校從一○三學年度起策略聯盟，共享師資及資源，發展藝文教育，給孩子多元學習機會。
聯合成果展「繪聲繪影」昨起到五月七日在花蓮市歷史建築「松園別館」展出，作品包括攝影、版畫、立體紙卷畫、兒童創作繪畫等。
昨天的開幕活動，則有動態的音樂及舞蹈表演，七校師生總動員，開場由德武國小帶來融合阿美族文化傳說及現代舞風格的舞蹈「ALILIS老鷹」；接著有樂合、松浦的排笛表演、觀音國小及樂合國小的烏克麗麗、高寮國小及春日國小的直笛表演，孩子們在表演中展現歡樂與自信，令人感動。
樂合國小校長蔣淑芳說，資源不足是偏鄉學校的難處，尤其教師流動率高，校長也是任期一到就調走，因此校長們有共識「培養在地的專長教師」，或至少是具有合格教師證的代理教師，可以一聘至少三、四年，不會讓孩子感覺「老師一直換」，調走前也能把藝術專長傳承給下一位老師；學校之間則是師資共享、相互支援。
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標題：〈北部〉手打石膏不放棄 花蓮偏校童聯合獻藝
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