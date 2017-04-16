〈北部〉苗栗寄養家庭僅40戶 兒少安置需排隊

2017-04-16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣目前針對家庭出現重大變故，需要安置的兒童與青少年，主要依靠社福機構與寄養家庭安置，但收容量供給遠低於需求，超額需求讓兒少安置呈現排隊狀況。苗栗縣府社會處希望更多家庭加入寄養家庭行列，伸手協助兒少安置。

縣府社會處指出，苗栗縣唯一負責兒少安置業務的聖方濟育幼院，由於爆發院內社工不當管教，導致收容院生死亡，從去年十一月一日停業，本來預計今年四月卅日復業，不過經過專案輔導會議，院方擬定調整收容對象與安置場所空間，預計將遲至十一月才能復業。

社會處表示，縣內聖方濟育幼院去年停業後，加上最近其他縣市又爆發收容機構遭停業情形，兒少能夠轉往外縣市安置收容的人數持續減少，縣內安置兒少的希望就落在寄養家庭上頭。

社會處統計，目前苗栗縣約有四十戶寄養家庭，有安置需求的兒少數目大約一百人，其中預定安置在寄養家庭的人數超過六十人，使得寄養家庭長年負荷過重。

社會處表示，希望有更多家庭能夠伸手支持兒少安置政策，讓面臨原生家庭發生重大變故的兒少，擁有穩定成長的避風港。