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〈北部〉竹東河濱公園賞花 小心小黑蚊

2017-04-16

今年提早出現且數量多

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東鎮河濱公園最近因櫻花、波斯菊盛開爆紅，吸引不少民眾前往賞花，但小黑蚊也於這幾天數量暴增，有人被叮出紅疹，在臉書社團貼文提醒，賞花步道已成小黑蚊用餐步道，前往時最好穿長袖、長褲，以免餵蚊子。

「我們竹東人把這種小黑蚊叫做『黑金剛』，被叮到會很痛，被叮多了還會有過敏反應，真的要小心！」不少竹東當地居民看到臉書貼文後，不約而同分享自己或家人被小黑蚊叮過的受害心得，彼此提醒可擦精油或防蚊液防範被叮。

在臉書社團「我是竹東人」貼文的網友說，竹東河濱公園的小黑蚊正肆虐中，不曾見過密度這麼高的狀況，請必備長袖、長褲，尤其是小朋友更要注意，只要沒包到的部位一定會被叮咬，公園賞花步道已經變成「小黑蚊用餐步道」。

當地居民表示，自然生態維持良好的河濱公園樹多草也多，每年春末回暖到夏天，本來就會有比較多的蚊蟲出沒，但今年的小黑蚊來得早且數量多，要來散步或賞花的朋友要做好完整防護準備，以免成了送餐給小黑蚊的「人體捐血車」。

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  • 竹東河濱公園最近因櫻花盛開爆紅，但有人賞花時遭小黑蚊叮咬，PO文提醒大家小心。（記者蔡孟尚攝）

    竹東河濱公園最近因櫻花盛開爆紅，但有人賞花時遭小黑蚊叮咬，PO文提醒大家小心。（記者蔡孟尚攝）

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