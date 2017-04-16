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〈北部〉竹市西大路恐怖地下道 民喊快修

2017-04-16

機車道也遇雨就淹

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市西大路地下道，因年久失修，汽車道旁牆壁斑駁還長出樹苗，連抽水機房都裸露，機車道遇雨就淹水，市民投訴盼能整修改善。

市府工務處表示，兩年前曾規劃市區地下道外觀美化計畫，因修整經費需兩千多萬元，暫時擱置；針對全長約四百多公尺的西大路地下道，四年前花費四百多萬元重新粉刷，近期有議員反映長滿青苔，容易造成用路人跌倒，因此三月底完成牆面清潔，是否要重新整修，還要研議。

西大路地下道兩端為林森路、南大路，可通往科學園區，是新竹市區交通要道，也是重要門面，但有民眾在臉書社團「新竹爆料公社」PO文並附上照片，指西大路地下道環境斑駁不堪。網友看完回應「鬼屋等級了！好恐怖的地下道～」、「 記憶沒錯的話，它已超過三十年了啊」，還有人抱怨騎車常常會被滴到水、「覺得很恐怖，不敢走這種地下道」。

市府：重修要再研議

市議員施乃如說，西大路地下道不只人行步道很恐怖，機車道更是每逢下雨必淹水，她先前已提案要求市府改善環境，在議會臨時會通過，會持續督促市府改善。

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  • 有民眾在臉書社團「新竹爆料公社」ＰＯ照，指西大路地下道環境斑駁不堪，有網友回應「很恐怖」。（取自臉書社團「新竹爆料公社」）

    有民眾在臉書社團「新竹爆料公社」ＰＯ照，指西大路地下道環境斑駁不堪，有網友回應「很恐怖」。（取自臉書社團「新竹爆料公社」）

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